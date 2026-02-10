Oroscopo marzo 2026 Capricorno

Oroscopo del mese di marzo 2026 per il segno Capricorno 🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

siate vanitosi quando mettete in risalto le vostre qualità, si mostrano da sole. Pe voi Capricorno stanno arrivando dei piccoli cambiamenti nella vostra vita che saranno molto positivi, anche se al momento potreste non rendervene conto. Ci sono degli aspetti molto positivi che il pianeta Giove vi regalerà per buona parte del mese di marzo 2026. La fortuna vi sorriderà e gli inconvenienti che finora hanno complicato la vostra vita, come per magia scompariranno. Potreste ricevere del denaro inaspettato che rafforzerà la vostra economia.: Se volete che tutto funzioni positivamente, dovrete essere dolci e gentili con la persona che vive al vostro fianco. Gli innamorati Capricorno non si potranno lamentare, sebbene non mancheranno anche dei litigi con la vostra dolce metà, ma ai quali non dovrete dare troppo peso, perché che fanno parte semplicemente di un'abitudine, oppure possono essere il segnale di un'attenzione speciale. Potreste avere difficoltà a manifestare i vostri sentimenti, ma sapete bene che l'amore vince su tutto, quindi, esprimetevi pure in tutta sincerità e incoraggiate chi avete accanto a fare lo stesso con voi. Se vivete da soli, avrete molte occasioni in questo periodo. Potrete scegliere di essere riservati, e questo non farà che aumentare il vostro fascino, mettendovi al centro dell'attenzione dei numerosi ammiratori. Apritevi al nuovo e a lasciate che le cose fluiscano. Esprimete le vostre emozioni e non abbiate paura di dire ciò che sentite.: Non c'è spazio per le emozioni quando dovete concludere affari importanti. Voi nati sotto il segno zodiacale del Capricorno siete uno dei più grandi misteri dell'Universo. La vostra tenacia è sconfinata e i vostri standard sono elevati. Voi siete dei grandi lavoratori, con un occhio particolare per i dettagli e una straordinaria capacità di scoprire i migliori percorsi di progresso. Riuscite ad adattarvi e prosperare anche nelle circostanze più avverse. Perciò, anche se nei prossimi giorni troverete delle opposizioni a ciò che volete fare, sarete instancabili e nessuno sarà in grado di sconfiggervi perché non vi arrenderete. A fine mese potrebbe arrivarvi una proposta molto interessante. Se state cercando un lavoro, un viaggio in un nuovo territorio potrebbe ripagare le vostre aspettative.: Sapete di avere la forza d'animo e le qualità di poter cambiare rotta ogni volta che volete. La vostra grazia e l'equilibrio fisico a marzo sarà in aumento, così come le vostre doti di intuizione. Le vostre idee saranno fertili e la creatività più brillante. Tuttavia, l'ansia può essere un problema. Pensieri o preoccupazioni ossessivi possono causare tensioni, mal di testa o interruzioni del sonno. Se vi servono dei consigli, chiedeteli a persone affidabili. Attenzione a non saltare o rimandare i pasti, ciò potrebbe portarvi dei problemi a livello digestivo.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: venerdì 6, domenica 15 e giovedì 26 marzo 2026.