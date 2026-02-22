Oroscopo marzo 2026 Cancro

Oroscopo del mese di marzo 2026 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

Questo è il momento giusto per riconsiderare qualcosa che avevate rimandato finora. A volte l'amore dura solo il tempo di una candela che quando si spegne vi porta nel precipizio fino a diventare il ritratto di un castigo. Prima acqua di rosa, poi piove a dirotto, e delle rose vi rimangono solamente le spine. Il vostro desiderio di farvi accettare dagli altri, spesso vi porta a fingere in un modo che non ha nulla a che fare con la persona leale che siete. Cercate di comunicare in modo chiaro. Una cosa è la saggezza nel fare un passo indietro e un'altra è dare l'immagine di una banderuola al vento.: Le previsioni in tema d'amore in quest'oroscopo del mese di marzo 2026 sono tutt'altro che monotone per i nati sotto il segno del Cancro. Se siete sposati o in una relazione sentimentale già avviata, vi accorgerete che le ferite non solo avranno una grande capacità di guarire in fretta ma riusciranno a creare più forza interna alla coppia. Vi consiglio, però, di fare attenzione alle dicerie di qualcuno che non vuole vedervi felici. Non fidatevi di ciò che la gente dice, e, soprattutto, non nascondete i vostri veri sentimenti alla persona che siede al vostro fianco. Se invece state cercando l'anima gemella, la vostra futura metà può essere qualcuno che già conoscete, oppure una persona che non avete mai incontrato, ma che avete la sensazione di avere già visto. Le avventure abbonderanno. Relazioni casuali potrebbero formarsi, portando a vivere storie di lunga durata, o, semplicemente, si susseguiranno come vascelli che passano nella notte.: Se volete raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati, allora dovrete trovare il modo migliore per farlo. Mantenete il vostro ritmo di lavoro e lottate per le vostre ambizioni, ma controllate l'impazienza, che di solito è il vostro peggior nemico. Nel corso del mese di marzo, le iniziative imprenditoriali cominceranno bene se conoscete i vostri limiti e vi affidate ai vostri punti di forza. Anche se siete più propensi verso il lavoro indipendente, nelle prossime settimane sarà meglio che collaboriate con qualcuno che si integri alle vostre idee. Sappiate che non si può sempre essere d'accordo con il partner di lavoro, talvolta si rende necessario un compromesso. Perciò, la fiducia sarà essenziale per il vostro successo.: Con l'arrivo del mese di marzo, alcuni piccoli malesseri possono sopravvenire, soprattutto se lasciate che angosce e preoccupazioni abbiano la meglio su di voi. Mantenete viva la consapevolezza dei bisogni del vostro benessere. Evitate l'assunzione di sali e grassi e assicuratevi di bere molta acqua, poiché a voi nativi Cancro la disidratazione può causare dei seri problemi. Non si tratta di mettere più o meno in atto l'autocompassione, ma di prendervi cura della vostra salute.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: lunedì 2, domenica 15 e sabato 28 marzo 2026.