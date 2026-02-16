Oroscopo marzo 2026 Bilancia

Oroscopo del mese di marzo 2026 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

che vi interessa potrebbe prendere una piega che non vi aspettate, ma non c'è nessuno più di voi che sa trarre vantaggio da ogni situazione. Molto presto la fortuna camminerà al vostro fianco, sebbene delle piccole spine saranno difficili da togliere. Prosperità e successo arriveranno quando meno ve lo aspettate. Sarà un buon momento per apportare modifiche alle vostre abitudini quotidiane. In amore vivrete dei momenti dolci e teneri. In ambiente di lavoro avrete una piacevole sorpresa.: In ambito sentimentale, scommettete sul futuro della vostra relazione. Se siete sposati o conviventi, la comunicazione sarà fondamentale per voi. Se invece avete una relazione in cui manca l'equilibrio, probabilmente avrete dei problemi. Fortunatamente, Venere è molto favorevole verso l'area zodiacale della Bilancia e questo vi aiuterà a lavorare su alcune questioni di fiducia prima che queste si aggravino. Esprimete alla persona che avete accanto le vostre esigenze in modo chiaro, e incoraggiatelo/la a fare lo stesso con voi. Se siete disposti a lavorare sulle aree più critiche, troverete presto le soluzioni. Se siete ancora single, in cerca di avventura, preparatevi a ricevere parecchie emozioni. Molte avventure vi attendono. Non mancheranno ammiratori o ammiratrici, che, affascinati dal vostro senso di umorismo e la simpatica natura frizzante, faranno ogni sforzo per arrivare a conoscervi meglio.: Voi nati nel segno Bilancia riuscite a dare il meglio sul lavoro quando siete intellettualmente stimolati. Viceversa, è facile che vi sentiate annoiati o frustrati se fate lavori di routine. A marzo 2026 potrete portare un tocco di classe e raffinatezza in tutto quello che fate. Attenzione, però, a non incanalarvi in situazioni o visioni irrealistiche. Siete sognatori e ottimisti per natura, perciò, ricordatevi anche di concentrarvi sulla dura realtà. Se siete in cerca di un'occupazione, non dovrete aspettare a lungo. Siete una persona intraprendente e riuscirete a trovare il modo per generare reddito a prescindere dalle circostanze. Il vostro entusiasmo e il talento per l'apprendimento vi farà primeggiare anche se siete meno esperto di altri. La vostra situazione finanziaria migliorerà molto, soprattutto se riuscirete a realizzare le vostre idee.: La vostra salute potrebbe avere degli alti e bassi nei prossimi 31 giorni di marzo, per questo è importante che vi prendiate cura di voi stessi. Cercate serenità ed evitate nervosismi o tensioni. L'aromaterapia con oli ed essenze concentrati può esservi utile per calmare la mente e sollevare l'umore. Ogni attività di movimento orientato alla respirazione e alla consapevolezza del corpo, saranno favorevoli. Provate a fare lunghe passeggiate.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: lunedì 9, giovedì 19 e venerdì 27 marzo 2026.