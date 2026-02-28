Oroscopo marzo 2026 Ariete

Oroscopo del mese di marzo 2026 per il segno Ariete 🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

per qualcosa legato alla vostra vita sentimentale, parlate chiaro e non nascondete ciò che prova il vostro cuore. Siate pronti a lasciarvi il passato alle spalle e, se avete commesso degli errori, cominciate un nuovo progetto. Marte, il vostro pianeta governatore, vi trasmetterà l'energia necessaria per farvi raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Questo è anche un buon momento per un aggiustamento di carriera.: La luna vi renderà magici e, soprattutto nei primi giorni di marzo, vi aiuterà a risolvere un problema in sospeso che da un po' di tempo vi preoccupa. Sentimenti mai sopiti, covati sotto una calma superficiale, potrebbero emergere con improvviso vigore. Tutto ciò potrà risultare molto positivo se preso nelle giuste dimensioni, ma svantaggioso se le vostre energie saranno concentrate verso l'amarezza e il risentimento. Se la persona al vostro fianco vuole assegnarvi delle responsabilità che non vi corrispondono, ponete dei limiti e non accettate ciò che non ritenete giusto. In ogni caso, anche se siete delusi, questo non è il momento dei rimproveri, perché indeboliscono le vostre energie. Se siete alla ricerca della vostra anima gemella, Venere sarà portatrice di ottime opportunità che vi metteranno in connessione con la persona dei vostri sogni. Nelle vostre previsioni c'è un incontro con una persona speciale durante le vostre attività all'aperto o in eventi colturali, o anche in biblioteca.: Voi Ariete non siete molto tolleranti verso il lavoro sedentario o da scrivania e di solito riuscite ad ottenere ciò che volete. Tenetevi pronti affinché nulla possa offuscare ciò che il destino sta preparando per voi. Una buona opportunità che aspettavate da tempo sta per presentarsi a voi. Non dovrete fare altro che prendere le iniziative. I vostri piani sono sulla strada giusta e ciò che desiderate si sta avvicinando. Se state salendo sulla scala del successo, riuscirete a fare grandi progressi. Le risorse non mancheranno e la vostra rapidità di pensiero vi farà identificare delle opportunità che gli altri non sempre percepiscono. Attenzione, però, a non muovervi troppo in alto o troppo in fretta. In ogni caso, sarete un leader motivatore e fonte di ispirazione per molti.: Marte è in buon aspetto con la costellazione dell'Ariete e vi riempirà di forza e ottimismo di cui avete bisogno per motivarvi e lottare per ciò che desiderate. Sintonizzatevi sulle vostre esigenze personali ed evitate di assumervi dei fardelli emotivi che vi possono rallentare. Tensioni inespresse potrebbero peggiorare e causare una varietà di sintomi fisici, come bruciori allo stomaco, dolori articolari o mal di testa. La buona nutrizione sarà un fattore importante per voi in questo periodo. Recupererete il vostro entusiasmo e potrete vivere momenti magici.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: domenica 1, sabato 14 e martedì 31 marzo 2026.