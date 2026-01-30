Si rimane sempre sconvolti da questa notizia

. Sono abituato a convivere tra loro, solo che non lascio che mi raggiunga quella puzza e quel marciume che danneggia e sporca tutto. Alla fine, chi pratica la cattiveria rimane intrappolato nella propria rete e annega in quel pattume di sporcizia che egli stesso ha creato.in cui sia il bene che il male ci colpiscono allo stesso modo, ma siamo noi, con il nostro modo di pensare e di comportarci che spingiamo questa ruota per farla girare in un verso o in un altro, affinché non otteniamo ciò che ci meritiamo.un atteggiamento aperto e fiducioso nei confronti della vita è fondamentale per quei cambiamenti che attendiamo con tanta speranza. Il problema è che spesso chiudiamo le porte alle opportunità, ai cambiamenti, ai colpi di fortuna casuali di cui tutti abbiamo diritto. Ma se c'è una cosa che dobbiamo avere ben chiaro, è che anche se desideriamo che la fortuna ci raggiunga, non arriverà da sola. Sebbene agiamo con integrità e nobiltà non significa sempre essere fortunati. Il destino non sempre agisce in questo modo., inaspettatamente, con notizie che sconvolgono completamente il nostro mondo. È come se qualcuno ci capovolgesse e ci lasciasse a testa in giù. Senza sapere come o perché l'arrivo di una notizia può sorprenderci quando meno ce lo aspettiamo. Forse è perché noi umani non abbiamo alcun controllo su questo flusso di energia in cui ci troviamo a vivere ogni giorno?. Poi, una notizia arrivata all'improvviso mi ha messo di fronte alla dura realtà. Un mio amico sta combattendo contro una brutta malattia. Questo messaggio mi ha ricordato che molte volte la felicità risiede nei momenti più semplici e naturali. In quel momento di dolore, mi sono ricordato che ogni abbraccio, ogni parola, ogni risata che ho condiviso con lui è stato un dono prezioso. Impariamo ad apprezzare ciò che abbiamo finché lo abbiamo. Il mio cuore è colmo di gratitudine per il tempo che abbiamo condiviso insieme e il mio desiderio più profondo è che il mio amico ora trovi pace e forza in questa sua battaglia.