Si rimane sempre sconvolti da questa notizia

30 gennaio 2026

La cattiva notizia è che la cattiveria della gente ancora ti sorprende. La buona notizia è che se ancora ti sorprendi, significa che non sei come loro

Si rimane sempre sconvolti da questa notizia
La cattiveria della gente non mi spaventa né mi impressiona. Sono abituato a convivere tra loro, solo che non lascio che mi raggiunga quella puzza e quel marciume che danneggia e sporca tutto. Alla fine, chi pratica la cattiveria rimane intrappolato nella propria rete e annega in quel pattume di sporcizia che egli stesso ha creato.

La vita è come una ruota che gira in cui sia il bene che il male ci colpiscono allo stesso modo, ma siamo noi, con il nostro modo di pensare e di comportarci che spingiamo questa ruota per farla girare in un verso o in un altro, affinché non otteniamo ciò che ci meritiamo.

Avere un atteggiamento aperto e fiducioso nei confronti della vita è fondamentale per quei cambiamenti che attendiamo con tanta speranza. Il problema è che spesso chiudiamo le porte alle opportunità, ai cambiamenti, ai colpi di fortuna casuali di cui tutti abbiamo diritto. Ma se c'è una cosa che dobbiamo avere ben chiaro, è che anche se desideriamo che la fortuna ci raggiunga, non arriverà da sola. Sebbene agiamo con integrità e nobiltà non significa sempre essere fortunati. Il destino non sempre agisce in questo modo.

A volte la vita ci sorprende, inaspettatamente, con notizie che sconvolgono completamente il nostro mondo. È come se qualcuno ci capovolgesse e ci lasciasse a testa in giù. Senza sapere come o perché l'arrivo di una notizia può sorprenderci quando meno ce lo aspettiamo. Forse è perché noi umani non abbiamo alcun controllo su questo flusso di energia in cui ci troviamo a vivere ogni giorno?

Ero felice e non lo sapevo. Poi, una notizia arrivata all'improvviso mi ha messo di fronte alla dura realtà. Un mio amico sta combattendo contro una brutta malattia. Questo messaggio mi ha ricordato che molte volte la felicità risiede nei momenti più semplici e naturali. In quel momento di dolore, mi sono ricordato che ogni abbraccio, ogni parola, ogni risata che ho condiviso con lui è stato un dono prezioso. Impariamo ad apprezzare ciò che abbiamo finché lo abbiamo. Il mio cuore è colmo di gratitudine per il tempo che abbiamo condiviso insieme e il mio desiderio più profondo è che il mio amico ora trovi pace e forza in questa sua battaglia.

La porterò sempre nel mio cuore!

CONDIVIDI

Facebook WhatsApp X
Acquario Aeronautica Militare Alexandre Dumas Amazon Animali Anonimo Ariete Ascendente Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Carlo Collodi Charles Perrault Compatibilità Concorsi Cuspidi Decani Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Ex Facebook Faidaté Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Giove Guardia di Finanza Hans Christian Andersen La Fontaine Lante Miele Leone Libri Louisa May Alcott Luna Luoghi Marina Militare Marte Mercurio Nettuno Oroscopo Pesci Plutone Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Rudyard Kipling Sagittario Saturno Scorpione Social Sport Storie Tecnologia Tema natale Toro Trilussa Tristi Urano Venere Vere Vergine Video Vigili del Fuoco
false
ltr
item
2.3: Si rimane sempre sconvolti da questa notizia
Si rimane sempre sconvolti da questa notizia
La cattiva notizia è che la cattiveria della gente ancora ti sorprende. La buona notizia è che se ancora ti sorprendi, significa che non sei come loro
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRL5Lt-uOZ9Muho_1e4zevdnpi6R4mw70m2NHAlXkbLwjZCAGVmxG5vpZMuMK2gKDnbndsDrYYBIJsMrVHwKBuqaLj0h8mDlTDMMcTiSGeH9jGwZ6Vaxx2b_j9qALzr4WhdTy1gSI3jkf8qZELD83FO7Y0uOaPkkbYygzaVmvBiupz557AVREuKOb7OXg/s705/sconvolto.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRL5Lt-uOZ9Muho_1e4zevdnpi6R4mw70m2NHAlXkbLwjZCAGVmxG5vpZMuMK2gKDnbndsDrYYBIJsMrVHwKBuqaLj0h8mDlTDMMcTiSGeH9jGwZ6Vaxx2b_j9qALzr4WhdTy1gSI3jkf8qZELD83FO7Y0uOaPkkbYygzaVmvBiupz557AVREuKOb7OXg/s72-c/sconvolto.jpg
2.3
https://www.duepuntotre.it/2026/01/si-rimane-sempre-sconvolti-da-questa.html
https://www.duepuntotre.it/
https://www.duepuntotre.it/
https://www.duepuntotre.it/2026/01/si-rimane-sempre-sconvolti-da-questa.html
true
6528433828354979305
UTF-8
Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare