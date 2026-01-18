Oroscopo febbraio 2026 Vergine

Oroscopo del mese di febbraio 2026 per il segno Vergine 🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

richiederà ai nati sotto il segno zodiacale della Vergine di mettere i piedi ben piantati per terra ed essere più realistici su ciò che non può essere realizzato. Una certa insistenza da parte vostra vi causerebbe soltanto delusione, spreco di tempo e di denaro. Forse avete bisogno di superare un brutto momento e liberarvi dall'amarezza e dai sensi di colpa. Dalla terza settimana in poi, con Giove in armonia con la vostra costellazione, la fortuna non vi volterà le spalle e riuscirete a realizzare molti dei vostri desideri. Sarà il periodo adatto per fare un bilancio della vostra vita.In campo sentimentale, una volta per tutte dovreste cercare di superare una situazione del passato che vi ha lasciato l'amaro in bocca. Durante la prima quindicina di febbraio potreste trovarvi ad affrontare alcuni momenti difficili. Se volete mantenere integra l'unione della famiglia, allora farete bene ad aprirvi al dialogo e cercare un punto d'incontro con la controparte. Dalla terza settimana in poi le cose miglioreranno in aria Vergine e le coppie innamorate gioiranno della reciproca compagnia. Se siete ancora single, è tempo di voltare le spalle ai dubbi e le insicurezze e lottare per i vostri sogni. Sebbene la vostra tendenza a esporvi ai rischi sia in genere molto limitata, l'amore vi darà la forza necessaria per mettervi in gioco. Avrete l'opportunità di conquistare il cuore di una persona che sarà in grado di offrirvi un legame affettivo stabile e sincero. L'iniziativa è nelle vostre mani.Alcune forze planetarie piuttosto bizzarre e confuse, stanno condizionando negativamente la vostra sesta Casa del lavoro. Perciò, se non mettete in pratica le vostre abituali doti di buonsenso e scrupolosità, potreste rimanere coinvolti in situazioni a dir poco sgradevoli. Se lavorate per terze persone, cercate di evitare di rivolgere loro delle critiche senza fondamento, perché domani potrebbero ritorcersi contro di voi. Il vostro oroscopo vi invita a non provare a spingervi oltre. Qualcuno molto vicino a voi cercherà di destabilizzarti e potrebbero esserci momenti in cui vi viene voglia di mollare tutto. In questo caso, l'autocontrollo sarà molto vantaggioso, e sarà l'unico modo per sbloccare situazioni da cui non vedete via d'uscita. Fermatevi e gioite dei risultati finora ottenuti.I vostri disturbi sono dovuti in gran parte agli eccessi a tavola. Potreste anche soffrire di dolori muscolari a causa dei troppi impegni. Non dimenticate di fare esercizio fisico mattutino e seguite una dieta corretta. Non è conveniente prendere alcun tipo di decisione importante o programmare operazioni chirurgiche in questo periodo. Le cure sapienti di mani esperte in un centro benessere vi faranno molto bene.I vostri giorni fortunati sono: martedì 10, venerdì 20 e mercoledì 25 febbraio 2026.