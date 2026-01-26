Oroscopo febbraio 2026 Toro

Oroscopo del mese di febbraio 2026 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

. La vostra forza vi consente di affrontare e superare anche gli ostacoli più difficili. Sapete che alla fine trionferete, e che più dura si fa la lotta, maggiori sono le vostre probabilità di vittoria. A febbraio 2026, Plutone sarà prevalente lungo la vostra area zodiacale e farà emergere il vostro lato più preparato e agguerrito. Il pianeta vulcanico e tempestoso vi incoraggerà a svolgere attività che avranno a che vedere con il vostro modo organizzato di affrontare la vita. Prenderete sul serio qualsiasi cosa vi capiti a cui in altri momenti gli avreste dato molta meno importanza.Sotto gli influssi dissonanti di Plutone, per voi Toro sarà davvero difficile comunicare con la vostra dolce metà e capirvi a vicenda. C'è la possibilità che si riaprano vecchie ferite del passato che possono provocare una crisi nella vostra relazione. Il dialogo e una maggiore apertura alla tenerezza saranno la chiave per uscire da situazioni che altrimenti potrebbero complicarsi. Siate più vicini alla persona che amate e la vostra relazione diventerà più stabile e comunicativa. Per i giovani Toro che ancora hanno il cuore libero, entro la prima quindicina del mese, la vostra vita sentimentale si avvierà verso una svolta per il meglio. Il buon Giove in armonia con la vostra costellazione rafforzerà le vostre armi di seduzione e vi donerà la parola adatta al momento giusto. E, siccome sapete apprezzare le gioie del focolare domestico, potrete avviare una storia romantica con un buon margine di felicità.Solitamente, voi lavoratori appartenenti al segno zodiacale Toro avete tutto sotto controllo, compresa una contabilità perfetta e sempre in ordine, ma forse non lo sarà durante questo mese di febbraio in cui ci saranno dei cambiamenti. Non mancherà qualche piccolo problema che in ogni caso potrete risolvere molto facilmente. Le vostre prestazioni saranno eccellenti e una serie di eventi vi incoraggeranno a mostrare le vostre grandi doti di praticità e metodo di lavoro. Avrete fortuna in questioni finanziarie. Ma dovete essere molto vigili perché in questo periodo siete sotto il dominio di Plutone, e questo pianeta potrà esaltare in voi, senza che ve ne rendiate conto, le teorie più distruttive. Perciò, fate attenzione se dovete firmate contratti o documenti che potrebbero compromettere il vostro futuro.Il benessere in generale sarà abbastanza buono nelle prossime quattro settimane, tuttavia, dovreste rilassarvi un po'. Alcune preoccupazioni vi stanno causando delle tensioni. Se notate che non riuscite a dormire, oppure sentite una certa agitazione e il respiro in affanno, allora dovrete cercare di rilassarvi. In questo caso, iniziare un'attività ricreativa non solo può distrarvi e darvi dei momenti di ristoro, ma contribuirà anche a un benefico rilassamento mentale.I vostri giorni fortunati sono: mercoledì 4, sabato 14 e domenica 22 febbraio 2026.