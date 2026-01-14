Oroscopo febbraio 2026 Scorpione

Oroscopo del mese di febbraio 2026 per il segno Scorpione 🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

e provvidenziali transiti planetari molto presto cambieranno il vostro modo di vedere le cose. Nelle fredde giornate di febbraio vi troverete al centro di condizioni favorevoli in diversi settori. Se state vivendo un periodo difficile, tranquillizzatevi, perché le stelle vi renderanno più semplice affrontare i grandi cambiamenti che nelle prossime settimane vi saranno imposti. Per fortuna, la Luna Piena il primo febbraio vi porterà sicurezza, rafforzerà le vostre risorse e vi aiuterà a visualizzare tutto ciò che desiderate realizzare. Ricordatevi di esprimere un desiderio alla Luna. Avrete l'opportunità di riconciliarvi con una persona da cui vi siete allontanati.Voi nativi Scorpione avete un forte istinto protettivo e la capacità di amare con infinito slancio, per questo motivo proteggete con lo stesso impeto tutti i componenti della vostra famiglia, siano essi persone, animali o piante. Chiunque abbia bisogno di attenzioni, può ricevere in dono il vostro sostegno. Eco perché una fase luminosa è nelle prossime previsioni per voi. Molto presto la volta celeste illuminerà il vostro ambiente domestico e il legame che vi unisce alla vostra dolce metà tenderà a farsi più forte. Fate attenzione verso la fine del mese, perché potreste avvertire un accenno di malinconia e il ricordo di un vecchio amore di gioventù vi confonderà le idee. Gli scorpioncini dal cuore libero in cerca di un legame stabile avranno l'opportunità di incontrare una persona speciale che catturerà la loro attenzione. È tempo di fare il grande passo e di correre rischi, perché i risultati saranno positivi. Le meritate ricompense stanno per arrivare.Tenete a bada i pensieri negativi e liberatevi dai pregiudizi che vi impediscono di respirare. Riceverete i consigli e il supporto di un buon amico. Conflitti e malintesi potrebbero complicarvi le cose sul posto di lavoro e ostacolare le relazioni con i vostri colleghi e i superiori. Se ciò accadrà sarà opportuno che prendiate dei provvedimenti molto drastici al fine di limitare le azioni dannose di persone che provano invidia per voi. Uno degli accorgimenti da adottare sarà di ridurre la fiducia che riponete negli altri, poiché vi rende troppo vulnerabili. Agite con prudenza e oculatezza soprattutto se avete un lavoro autonomo o siete un libero professionista. Nonostante la protezione di Mercurio, se siete in trattativa con persone sconosciute farete bene prestare attenzione, perché potreste commettere qualche leggerezza nel firmare un contratto o un accordo.All'inizio di febbraio vi sentirete come avvolti da una vibrazione negativa. Si tratta di cattiva energia che molto probabilmente fluisce da occhi maligni che si posano su di voi. Probabilmente si tratta di qualcuno che sta provando un po' d'invidia nei vostri confronti, perciò, non preoccupatevi più di tanto, perché è sicuramente una situazione temporanea che non influirà sul vostro benessere. Rimuovete tutti quei pensieri apocalittici che a volte passano per la vostra mente.I vostri giorni fortunati sono: domenica 8, lunedì 16 e martedì 24 febbraio 2026.