Oroscopo febbraio 2026 Sagittario

Oroscopo del mese di febbraio 2026 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

. Per i nativi Sagittario il mese di febbraio comincerà a tutta velocità. Non lasciate che nulla vi ostacoli e otterrete ciò che volete. Vi sentirete speciali, unici e magneticamente attraenti. Non c'è da stupirsi, perché Venere favorirà tutto ciò che riguarda le tue emozioni. Se avete qualcosa da chiedere alle stelle, questo è il momento migliore per farlo, giacché gli astri vi sono favorevoli, sia sul piano creativo sia su quello più pratico e realistico. Le vostre capacità intellettive procederanno con una marcia in più parimenti alla vostra efficienza che sarà incontrastabile. Con la Luna Nuova potrebbe presentarsi l'opportunità di intraprendere un viaggio che darà una nuova direzione alla vostra vita.La buona notizia è che Venere sarà molto favorevole, perciò, non dovrete temere alcuna diminuzione di energia romantica. Inoltre, transitando in armonia con l'area zodiacale del Sagittario, la dea della bellezza renderà il vostro spirito più sensibile e romantico. Questo farà sì che il legame con la persona che amate sarà spontaneo e diretto, proprio come piace a voi. Mercurio favorirà la comunicazione e vi invita ad aprirvi ed esprimere liberamente i vostri sentimenti. Evitate ogni tipo di discussione, soprattutto su argomenti futili, perché potrebbero rovinare la felicità che questo mese di febbraio promette. Se siete soli, in cerca della vostra anima gemella, qualcosa di molto bello sta per succedere. Il rinnovo della Luna, in semi sestile al vostro segno, influirà in modo positivo su di voi. Il vostro fascino aumenterà, il che significa che prenderete l'iniziativa il più possibile. Saprete dire le parole giuste per sedurre chiunque vogliate. Alcuni di voi avranno l'opportunità di iniziare una storia durante un viaggio.La fortuna sarà dalla vostra parte ma dovrete approfittarne. In questi 31 giorni di febbraio ci saranno buone opportunità di crescita. Le vostre qualità saranno notevolmente migliorate e avrete tutte le carte in regola per far sì che qualsiasi cosa voi facciate o iniziate sarà un successo. Il vostro talento vi consentirà di poter fare bene, ovunque siate e in qualsiasi momento. Non rovinate il vostro futuro di lavoro con azioni avventate. Poiché niente vi spaventa, può succedere che sia proprio questo pregio a farvi commettere degli errori di ragionamento o di riflessione, visto che certe volte vi manca l'obiettività. Fermate tutto, ordinate i vostri pensieri e decidete per il meglio. Le vostre stelle vi assicurano che se agirete con calma e con senso di riflessione, otterrete ottimi progressi sul lavoro che vi porteranno parecchi benefici, soprattutto a livello economico.Nelle prossime quattro settimane avrete a disposizione benefiche energie che farete bene a utilizzare con una certa attenzione per non generare inutili eccessi. Cercate di seguire una dieta alimentare che vi sia stata indicata da un nutrizionista professionista di cui ti fidate. Se non vi prenderete cura di voi stessi andrete incontro a seri problemi. State attenti ai segnali che il vostro corpo vi invia. Il buon sonno è uno dei requisiti per mantenervi in ottima salute.I vostri giorni fortunati sono: venerdì 6, lunedì 16 e giovedì 26 febbraio 2026.