Oroscopo febbraio 2026 Pesci

Oroscopo del mese di febbraio 2026 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

. Ci sono in arrivo delle sfide che richiederanno un maggiore impegno da parte vostra. A febbraio 2026 dovrete superare competizioni che richiederanno tutta la vostra forza, la stabilità emotiva e la vostra capacità di affrontare nuove incognite. Alcune di queste sfide potranno cogliervi di sorpresa ma se vi concentrerete, riuscirete ad effettuare i vostri passi con successo. L'energia lunare vi aiuterà a guardare la vita con ottimismo, inoltre, sappiate che la fortuna non vi lascerà andare questo mese, il buon Giove vi porterà un meritato successo. Abbiate fiducia in voi stessi e il vostro percorso sarà molto più facile.Molti innamorati di segno Pesci potrebbero iniziare il mese di febbraio con qualche incomprensione nella relazione di coppia. Se non metterete fine alle discussioni e tratterete la persona che amate con una maggiore apertura, potreste avere una serie di problemi, specialmente nella prima quindicina, a causa di una brutta congiuntura di Marte. Cercate di essere più tolleranti e, anziché criticare i difetti della persona accanto a voi, cominciate a esaltare le sue qualità. Provate a cambiare questa vostra prospettiva e vedrete che le cose andranno molto meglio. Nella seconda quindicina vivrete momenti di eccellente affiatamento con la vostra dolce metà. Idal cuore libero conosceranno qualcuno con lo stesso modo di vedere le cose e con lui o lei potrete condividere esperienze gradevoli. Se ricevete delle proposte per uscire, non rifiutate. Cogliete l'attimo.Potrebbe arrivarvi del denaro inaspettato, molto probabilmente verso la metà del mese. Sta per giungere nel vostro cielo astrologico una grande forza che vi aiuterà ad affrontare e superare ogni ostacolo e avversità. Durante le prossime quattro settimane di febbraio vi sentirete più dinamici e comunicativi, ciò contribuirà a stabilire una buona connessione nelle vostre attività o gli studi. Se in passato ci sono stati momenti di malumore con alcuni vostri collaboratori, adesso potrete invertire la situazione con importanti successi. Svolgerete bene i vostri compiti, perché state per attraversare un periodo produttivo. Tutto questo si tradurrà in benefici economici che potranno essere visti a medio e lungo termine. Approfittate dell'energia planetaria positiva che state ricevendo per realizzare ciò che più desiderate.C'è una crescente dissonanza di Saturno fa prevedere alcuni alti e bassi nel campo della salute e del benessere. A peggiorare la situazione ci sarà il vagabondare disarmonico di Marte, per cui vi sentirete il più delle volte delusi e incompresi. Tutto ciò, in alcuni casi potrebbe portarvi a chiudervi in voi stessi. Sarà necessario che prendiate le dovute precauzioni per ridurre al minimo la possibilità di stare male. Può anche darsi che una recente indisposizione, da cui non vi siete del tutto ristabiliti, tornerà a manifestarsi. Il vostro oroscopo suggerisce di non commettete l'errore di medicarvi da soli, perché potreste aggravare la situazione. Rivolgetevi al vostro medico di fiducia in modo che possa guidarvi in maniera corretta.I vostri giorni fortunati sono: domenica 1, martedì 10 e giovedì 26 febbraio 2026.