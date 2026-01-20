Oroscopo febbraio 2026 Leone

Oroscopo del mese di febbraio 2026 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

apre per voi un periodo pieno di sorprese importanti e, fortunatamente, la maggioranza di esse saranno buone o addirittura molto buone. C'è da dire, però, che il Sole, Mercurio e Venere avranno un impatto iniziale piuttosto negativo sulla costellazione del Leone, in particolare nei primissimi giorni del mese. Le disarmonie di questi tre autorevoli pianeti potrebbero causare una certa instabilità, sia nelle questioni di cuore sia per quanto riguarda il tema lavorativo, professionale o di studio. Una volta trascorsa la prima settimana, sarete sulla buona strada per portare a termine un progetto che vi porterà preziosi vantaggi economici.In questo vostro oroscopo sono previsti grandi benefici a livello sentimentale e molte gioie. L'equilibrio nella vostra relazione sentimentale sarà messo in discussione in più di un'occasione, per cui, la fantasia e l'immaginazione giocheranno un ruolo fondamentale nella vostra vita affettiva. Usate tutte le risorse in vostro potere per ottenere fiducia della persona vicina al vostro cuore e avviate nuovi progetti assieme a lui o lei. Mostratevi più affettuosi e più aperti alla possibilità di vivere esperienze romantiche e vi accorgerete che l'amore sa fare grandi miracoli. Se siete ancora single, vi troverete di fronte all'eterno dilemma: "" Sebbene voi nativi Leone siate abituati ad attribuire un ruolo importante ai legami affettivi, questo non è il momento propizio per avventurarvi in un territorio che già vi ha dato delle delusioni. Forse, stare soli per un po' non sarà poi così male.Il vostro più impietoso nemico potreste essere proprio voi. Durante le prossime quattro settimane vi troverete a dover separare gli affari di lavoro dalle questioni personali. Dovrete imparare a canalizzare le vostre idee e provare a utilizzare tutta l'energia e l'audacia di cui disponete senza cadere negli eccessi. Verso la fine del mese, Mercurio tornerà a consolidare le vostre conoscenze e a rafforzare la vostra fiducia. Quello sarà il momento di lanciarvi in un nuovo progetto, poiché ci saranno tutte le carte in regola affinché si trasformi in un successo. Approfittate della creatività e dell'ingegno che Mercurio vi dona per fare cose che vi aiutino ad affrontare gli ostacoli che in questo febbraio potreste trovare sul vostro cammino.Grazie ad una situazione planetaria molto migliore rispetto al mese scorso, a febbraio potrete vivere dei giorni molto più confortevoli e lontani dalle tensioni. La lucidità mentale che avete come dono vi sarà di grande aiuto, ma dovrete ascoltare la vostra voce interiore. Dovete comprendere che non tutto vi è permesso e che ci saranno momenti in cui sarà meglio agire con cautela se volete raggiungere l'equilibrio di cui avete bisogno per sentirvi in forma. Se vi lasciate guidare dal vostro desiderio di fare sempre ciò che volete, potreste cadere in eccessi molto dannosi.I vostri giorni fortunati sono: martedì 3, giovedì 12 e venerdì 27 febbraio 2026.