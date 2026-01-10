Oroscopo febbraio 2026 Capricorno

Oroscopo del mese di febbraio 2026 per il segno Capricorno 🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

, come per esempio un disguido amministrativo o magari un ritardo nei vostri viaggi, potrebbero infastidirvi e crearvi qualche seccatura. Non prendetevela subito a male, passerà presto, e poi, l'arrabbiatura è uno sforzo che a voi Capricorno costa molto, inoltre, siete stanchi per il troppo lavoro e adesso volete semplicemente un momento per riposare. Non mettete a tacere tutte quelle emozioni che vi stanno invadendo, e non cercate scuse per sfidare i vostri limiti. Troverete nei vostri cari l'affetto, il sostegno e la protezione di cui avete bisogno. Il vostro carisma vi permetterà di unirvi a gruppi di persone appartenenti a un buon livello intellettuale e sociale.La Luna si rinnova verso metà febbraio in armonia alla costellazione del Capricorno. Approfittate di questo momento di rinascita perché sarà l'inizio di un bel ricordo che vi rimarrà nel cuore, soprattutto, cercate di rendere felice la persona che avete accanto. Insieme dimenticherete tutte le preoccupazioni e le sofferenze. Provate a risolvere i vostri problemi prima che le stelle vadano via, poiché dalla terza settimana Marte inizierà il suo transito in quadratura al vostro segno e questo non sarà per niente un evento favorevole. Vi troverete a dover fronteggiare una sfida lanciata da una persona che sta cercando di danneggiare la vostra relazione. Se siete single, fate un respiro profondo e cominciate ad essere felici. Avrete l'opportunità di iniziare magiche avventure che dureranno nel tempo. Tenete presente, però, che c'è sempre un prezzo che deve essere pagato quando si riceve qualcosa. Perciò, siate pronti a sacrificare parte della vostra indipendenza per condividere gioie e dolori della vita accanto alla persona che vi ricambia.Potreste ricevere guadagni finanziari inaspettati. Voi nativi Capricorno vi distinguete nel lasciare un segno ovunque andiate. L'energia Astrale di questo mese di febbraio può aiutarvi a portare nella vostra vita una persona interessante che vi aprirà nuove porte e vi aiuterà a superare situazioni che finora vi hanno frenato. In questo momento più che mai dovrete agire con assoluta responsabilità, altrimenti le persone che hanno creduto in voi e vi hanno finora sostenuto, potrebbero voltarvi le spalle. Che ne abbiate voglia oppure no, dovrete assumere impegni chiari che non potranno essere trascurati o rinviati. D'altronde, le attività che state sviluppando sul lavoro in questo periodo vi porteranno non pochi benefici, soprattutto in ambito finanziario. Vi sentirete soddisfatti perché state facendo qualcosa che vi piace veramente.Dal punto di vista del benessere fisico, il vostro oroscopo prevede un periodo abbastanza promettente. Potrete mettere da parte quelle piccole afflizioni che vi hanno assillato finora e cominciare a sentirvi più dinamici e attivi. Tutto ciò si ripercuoterà positivamente nell'ambiente in cui vivete. Il consiglio che vi do è di prestare attenzione alla dieta ed evitare di consumare cibi troppo elaborati. Meglio mangiare pulito e naturale. Questo è un buon momento per adottare abitudini sane che avranno un impatto positivo sulla vostra salute.I vostri giorni fortunati sono: domenica 1, domenica 15 e sabato 21 febbraio 2026.