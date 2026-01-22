Oroscopo febbraio 2026 Cancro

Oroscopo del mese di febbraio 2026 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

che chiunque abbia bisogno può contare sulla bontà del Cancro. Voi date molto agli altri, ed è proprio per questo motivo che il vostro oroscopo suggerisce di chiudere le porte per un po', giacché a causa della vostra eccessiva generosità correte il rischio di diventare bisognosi a vostra volta. Dedicate i vostri sforzi a voi stessi. Qualsiasi cosa stiate pensando di fare, se volete ottenere un buon risultato sarà richiesta da voi la massima concentrazione ed energia. Non forzate le situazioni, non ne avete bisogno, tutto andrà naturalmente come desiderate e trascorrerete questo mese di febbraio 2026 circondato dall'affetto dei vostri cari.Potreste ricevere una buona notizia legata all'amore o all'amicizia. Infatti, riguardo alla sfera affettiva, voi nativi Cancro state per vivere momenti di gioia e felicità che sapranno compensare i momenti difficili che avete dovuto superare negli ultimi tempi. Tranquillizzatevi, perché la vostra relazione sentimentale sta per entrare in un periodo di intenso trasporto. Vivrete delle esperienze incredibili assieme alla vostra metà. Se siete single, le opportunità di iniziare una storia d'amore o una nuova storia, sono più probabili di quanto crediate, ma dovrete superare le vostre paure, soprattutto, dovrete mettere da parte il timore di essere rifiutati o il dubbio di ripetere gli stessi errori che avete commesso nelle relazioni passate e che vi impediscono di proseguire nella vostra crescita sentimentale. A fine febbraio incontrerete una persona che vi porterà molta gioia.Molto presto Mercurio assumerà una posizione dissonante con la vostra costellazione e questo si traduce che in tema di lavoro perdurerà una situazione di criticità dalla quale potrete risalire a galla solo agendo con pazienza e prudenza. Qualsiasi idea vi venga in mente, anche la più vantaggiosa, sarà meglio che la esaminiate con molta prudenza. Se siete un professionista o svolgete un lavoro autonomo, agite con cautela. Nonostante i vostri sforzi, potreste ottenere l'effetto contrario di quanto previsto. Se lavorate alle dipendenze di terzi, l'inizio della terza settimana vi porterà un cambiamento positivo. Molti dei vostri problemi si allontaneranno e, in alcuni casi voi, stessi riuscirete a prevalere su di loro. Con la Luna in armonia al vostro segno, riceverete un meritato riconoscimento dai vostri superiori.Emozioni contrastanti potrebbero causarvi qualche malessere durante le fredde giornate di febbraio. Abbandonate le vostre preoccupazioni e distraetevi. Il vostro benessere psico-fisico correrà il rischio di deteriorarsi se non riuscirete a trovare uno sbocco alle eccessive tensioni cui vi siete fatti carico. Liberatevi dalle apprensioni che avete imposto a voi stessi. La pratica regolare di un esercizio di respirazione migliorerà il vostro livello di rilassamento muscolare e vi aiuterà a bilanciare il sistema nervoso.I vostri giorni fortunati sono: giovedì 5, domenica 15 e martedì 24 febbraio 2026.