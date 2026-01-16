Oroscopo febbraio 2026 Bilancia

Oroscopo del mese di febbraio 2026 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

sapete distinguervi quando si tratta di mettere in evidenza le vostre capacità intellettive e la personalità. Riuscite a mostrare la totale sicurezza nelle vostre decisioni, mentre l'incertezza è una contingenza a voi sconosciuta. Secondo il vostro oroscopo del mese, con il Sole, Mercurio e Venere in armonia alla vostra costellazione, sarete in grado di manifestare in modo disinvolto il vostro connaturale magnetismo personale in ognuno dei prossimi 28 giorni di questo febbraio 2026. Approfittate della presenza di Giove, il pianeta della fortuna, per lottare per ciò che desiderate.Poiché avete Saturno in netta dissonanza nei confronti della costellazione della Bilancia, questo è il momento di chiedervi se state rendendo felice la persona che avete accanto e di cosa ha bisogno realmente. Cercate di essere più flessibili per raggiungere a una sorta di compromesso. In ogni caso, avrete la compiacenza di Venere che vi farà vivere esperienze intense e travolgenti. Fate attenzione, però, a non idealizzare troppo la persona che avete al vostro fianco, così eviterete possibili delusioni. Qualche inconveniente o una situazione che stai vivendo potrebbe preoccuparvi, ma l'energia venusiana crescente vi aiuterà a ritrovare il sorriso. Le circostanze saranno molto favorevoli per voi e la brillantezza sarà il vostro punto forte. Se avete il cuore ancora libero, badate a non innamorarvi di un/una amico/a, perché in caso di fallimento non riuscireste più a recuperare la vostra amicizia. Tuttavia, in certe occasioni, correre dei rischi è quasi d'obbligo, giacché come posta in gioco c'è la possibilità di vivere una relazione fantastica.State per vivere dei momenti magici, e qualsiasi cosa facciate andrà a buon fine. Ma dovrete evitare dubbi e indecisioni o perderete delle ottime opportunità. I Bilancia appartengono a un segno molto disponibile, con la tendenza ad essere piuttosto tolleranti. Per questo motivo talvolta dovete fare dei grossi sforzi per raggiungere un accordo. Nelle prossime quattro settimane vi saranno fatte diverse offerte. Ciò vi farà sentire di nuovo vivo e con la voglia di dare il meglio nelle vostre attività di lavoro o di studio. Dovrete però stare in guardia perché alcune di queste proposte potrebbero nascondere degli inganni. Tuttavia, non vi succederà nulla di male se le esaminerete con attenzione e selezionerete tra esse quelle che riterrete più convenienti, vantaggiose e proficue per voi. Avrete idee intelligenti e originali che vi avvicineranno ai vostri obiettivi.Viste le turbolenze planetarie che si stanno riversando sulla vostra Casa della salute, fareste bene a prendervi cura del vostro benessere fisico e psichico. È importante che prendiate delle precauzioni quando le temperature cominceranno a scendere, così eviterete che i vostri patemi immaginari possano tramutarsi in patologie corporali. Provvedete a tonificare le difese organiche attraverso rimedi naturali. La ginnastica o delle passeggiate mattutine possono essere la soluzione ideale.I vostri giorni fortunati sono: martedì 3, domenica 15 e domenica 22 febbraio 2026.