Oroscopo febbraio 2026 Acquario

La vita vi sorriderà. Siete originali, divertenti e spiritosi. Qualcosa che non vi aspettavate più a febbraio potrebbe finalmente arrivare.
Oroscopo del mese di febbraio 2026 per il segno Acquario 🏺
Alcune circostanze che state vivendo potrebbero turbarvi. Le agitazioni a cui voi nativi Acquario sarete sottoposti agli inizi di febbraio, a causa della pressione esercitata dalle dissonanze di Mercurio e Venere, vi indurranno a chiudervi in solitudine, ma sarà un isolamento proficuo e pieno d'insegnamenti che vi permetteranno di capire come le vecchie cose, ormai in disuso, devono essere aggiornate e migliorate affinché siate in grado di crescere e ottimizzare la vostra vita. Connettervi con la natura vi permetterà di rilassarvi e liberarvi dalle tensioni.
(21 gennaio ~ 19 febbraio)
Amore: Una lieve dissonanza di Venere renderà provocatorie e pungenti le giornate iniziali del mese di febbraio 2026. Nelle prime due settimane dovrete cercare di fare meno pressione sulla persona che vive al vostro fianco e accettare il suo modo di esprimersi, senza tanti rimproveri. Ognuno ha un proprio modo comunicare l'amore e voi dovete cominciare a capire come manifestarlo. Se non siete felici, parlatene apertamente con il vostro lui o la vostra lei. Forse è il momento di organizzare un viaggio per ritrovare l'intimità, l'affetto e la comunicazione. Per i cuori solitari sarà un periodo piuttosto positivo, ma dovrete avere più fiducia in voi stessi, poiché le sfide che vi aspettano richiederanno la vostra autostima e la capacità di mostrarvi così come siete. Potreste trovare il vostro grande amore durante un viaggio.
Lavoro: Le opportunità di guadagno stanno arrivando. Per quanto riguarda l'attività lavorativa, voi dell'Acquario dovrete migliorare la vostra concentrazione se non volete avere dei problemi. Inizialmente, a causa della quadratura di Mercurio, potreste sentirvi poco creativi e privi di idee, ma presto l'ispirazione arriverà e vi sorprenderà. Il raggiungimento del miglior risultato nel più breve tempo possibile, unito alla concentrazione e all'impegno, vi garantiranno un lungo periodo di buoni successi e senza conflitti sul lavoro. State per raggiungere qualcosa per cui avete lottato a lungo. Nel vostro oroscopo c'è la reale possibilità che nell'ultima decade di febbraio riceviate una somma di denaro inaspettata.
Salute: Saturno a parte, avrete un buon cielo sopra di voi. Approfittate dei favori di Giove che vi darà la forza di cui avete bisogno. Lo sport è sicuramente un'attività salutare, ma va fatto in modo progressivo, seguendo i consigli di un personal trainer professionista, così che il vostro benessere non sia danneggiato da un'attività sportiva troppo aggressiva. Consumate più frutta e verdura e lasciate da parte i grassi saturi, i cibi fritti e gli alimenti ad alto contenuto di grassi.
Fortuna: I vostri giorni fortunati sono: giovedì 5, mercoledì 18 e sabato 28 febbraio 2026.