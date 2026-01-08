Oroscopo febbraio 2026 Acquario

Oroscopo del mese di febbraio 2026 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

Le agitazioni a cui voi nativi Acquario sarete sottoposti agli inizi di febbraio, a causa della pressione esercitata dalle dissonanze di Mercurio e Venere, vi indurranno a chiudervi in solitudine, ma sarà un isolamento proficuo e pieno d'insegnamenti che vi permetteranno di capire come le vecchie cose, ormai in disuso, devono essere aggiornate e migliorate affinché siate in grado di crescere e ottimizzare la vostra vita. Connettervi con la natura vi permetterà di rilassarvi e liberarvi dalle tensioni.Una lieve dissonanza di Venere renderà provocatorie e pungenti le giornate iniziali del mese di febbraio 2026. Nelle prime due settimane dovrete cercare di fare meno pressione sulla persona che vive al vostro fianco e accettare il suo modo di esprimersi, senza tanti rimproveri. Ognuno ha un proprio modo comunicare l'amore e voi dovete cominciare a capire come manifestarlo. Se non siete felici, parlatene apertamente con il vostro lui o la vostra lei. Forse è il momento di organizzare un viaggio per ritrovare l'intimità, l'affetto e la comunicazione. Per i cuori solitari sarà un periodo piuttosto positivo, ma dovrete avere più fiducia in voi stessi, poiché le sfide che vi aspettano richiederanno la vostra autostima e la capacità di mostrarvi così come siete. Potreste trovare il vostro grande amore durante un viaggio.Le opportunità di guadagno stanno arrivando. Per quanto riguarda l'attività lavorativa, voi dell'Acquario dovrete migliorare la vostra concentrazione se non volete avere dei problemi. Inizialmente, a causa della quadratura di Mercurio, potreste sentirvi poco creativi e privi di idee, ma presto l'ispirazione arriverà e vi sorprenderà. Il raggiungimento del miglior risultato nel più breve tempo possibile, unito alla concentrazione e all'impegno, vi garantiranno un lungo periodo di buoni successi e senza conflitti sul lavoro. State per raggiungere qualcosa per cui avete lottato a lungo. Nel vostro oroscopo c'è la reale possibilità che nell'ultima decade di febbraio riceviate una somma di denaro inaspettata.Saturno a parte, avrete un buon cielo sopra di voi. Approfittate dei favori di Giove che vi darà la forza di cui avete bisogno. Lo sport è sicuramente un'attività salutare, ma va fatto in modo progressivo, seguendo i consigli di un personal trainer professionista, così che il vostro benessere non sia danneggiato da un'attività sportiva troppo aggressiva. Consumate più frutta e verdura e lasciate da parte i grassi saturi, i cibi fritti e gli alimenti ad alto contenuto di grassi.I vostri giorni fortunati sono: giovedì 5, mercoledì 18 e sabato 28 febbraio 2026.