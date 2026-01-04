La pecora, il cervo e il lupo

Fedro

sono state per secoli un potente strumento educativo nelle scuole in ogni parte del mondo. Il loro peso nell'insegnamento rimane rilevante tuttora. Attraverso storie simpatiche e fantasiose, le favole ditrasmettono valori come onestà, rispetto e giustizia in un modo semplice e comprensibile a tutti, dai più grandi ai più piccoli.), e alle situazioni metaforiche, le favole non solo offrono una lettura di intrattenimento ai bambini, ma li aiutano a riflettere sul proprio comportamento e sulle conseguenze delle loro azioni.dal titolo "", si riferisce a uno dei tanti racconti del favolista romano, in cui un cervo cerca di ingannare una pecora chiedendole in prestito del grano e offrendo un lupo come garanzia.un cervo che chiese alla pecora di prestargli uno staio di grano. La pecora tentennava, poiché non era convinta di fare un buon affare. A quel punto, il cervo, vedendo quanto la pecora fosse sospettosa, le disse: "."" Domandò incuriosita la pecora.", rispose il cervo." chiese sbalordita la pecora: ".", la pecora così concluse: "