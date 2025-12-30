Una piccola lezione di economia

30 dicembre 2025

Il principio basilare dell'economia consiste fondamentalmente nel seguire tre cicli economici, ovvero, generare distribuire e gestire il reddito.

Una piccola lezione di economia Tutte le economie del mondo si basano sulla creazione del reddito, la distribuzione e la gestione della ricchezza creata in una società. E siccome si sa che questo processo può essere molto complesso, ecco un esempio semplificato sulla ridistribuzione della ricchezza, anche se solo sulla carta.

Un turista arriva nell'unico Bed e Breakfast di una piccola cittadina pedemontana. L'uomo lascia una banconota da 100 euro sul bancone come anticipo e si avvia verso la camera che il proprietario del BeB gli ha assegnato.

Il proprietario del BeB prende la banconota e corre dal macellaio a pagare il suo debito.

A sua volta, il macellaio va di corsa a pagare l'allevatore che gli ha venduto il maiale.

L'allevatore di maiali va subito a pagare la ditta che gli ha fornito il mangime.

Il fornitore si affretta a pagare la domestica, poiché aveva prestato i suoi servizi a credito.

La domestica si precipita a saldare il suo debito con il proprietario del BeB, al quale aveva chiesto un prestito.

Il proprietario del BeB rimette la banconota da cento euro sul bancone.

Il turista scende, riprende i suoi soldi e se ne va perché la stanza non è di suo gradimento.

Nessuno ci ha guadagnato in questa storia, non è stato creato alcun valore, eppure, ogni appartenente al gruppo di persone qui menzionate ha pagato il proprio debito e ora guarda al futuro con rinnovato ottimismo. Questa sì che è una piccola lezione di economia!

CONDIVIDI

Facebook WhatsApp X
Acquario Aeronautica Militare Alexandre Dumas Amazon Animali Anonimo Ariete Ascendente Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Carlo Collodi Charles Perrault Compatibilità Concorsi Cuspidi Decani Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Ex Facebook Faidaté Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Giove Guardia di Finanza Hans Christian Andersen La Fontaine Lante Miele Leone Libri Louisa May Alcott Luna Luoghi Marina Militare Marte Mercurio Nettuno Oroscopo Pesci Plutone Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Rudyard Kipling Sagittario Saturno Scorpione Social Sport Storie Tecnologia Tema natale Toro Trilussa Tristi Urano Venere Vere Vergine Video Vigili del Fuoco
false
ltr
item
2.3: Una piccola lezione di economia
Una piccola lezione di economia
Il principio basilare dell'economia consiste fondamentalmente nel seguire tre cicli economici, ovvero, generare distribuire e gestire il reddito.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibTqyvx5U6QpJZIw1HsyX11ItCOxw35m_fc_qlQnZQ24HAl5FdrxFMBu1WBzL0i866oBmjnqh3_d7G1ehJQ0aTp2V_vJYELBefukrvb0lKjnWXRc_CsEERp-bPYmfOUcMlbUbAhyInfi00yMn__vPEcUwkGDK_c4h4FPoSFhExM-Q-VUGPlwH8Ciq2VN4/s696/b&b.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibTqyvx5U6QpJZIw1HsyX11ItCOxw35m_fc_qlQnZQ24HAl5FdrxFMBu1WBzL0i866oBmjnqh3_d7G1ehJQ0aTp2V_vJYELBefukrvb0lKjnWXRc_CsEERp-bPYmfOUcMlbUbAhyInfi00yMn__vPEcUwkGDK_c4h4FPoSFhExM-Q-VUGPlwH8Ciq2VN4/s72-c/b&b.jpg
2.3
https://www.duepuntotre.it/2025/12/una-piccola-lezione-di-economia.html
https://www.duepuntotre.it/
https://www.duepuntotre.it/
https://www.duepuntotre.it/2025/12/una-piccola-lezione-di-economia.html
true
6528433828354979305
UTF-8
Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare