Il principio basilare dell'economia consiste fondamentalmente nel seguire tre cicli economici, ovvero, generare distribuire e gestire il reddito.
Tutte le economie del mondo si basano sulla creazione del reddito, la distribuzione e la gestione della ricchezza creata in una società. E siccome si sa che questo processo può essere molto complesso, ecco un esempio semplificato sulla ridistribuzione della ricchezza, anche se solo sulla carta.
Un turista arriva nell'unico Bed e Breakfast di una piccola cittadina pedemontana. L'uomo lascia una banconota da 100 euro sul bancone come anticipo e si avvia verso la camera che il proprietario del BeB gli ha assegnato.
Il proprietario del BeB prende la banconota e corre dal macellaio a pagare il suo debito.
A sua volta, il macellaio va di corsa a pagare l'allevatore che gli ha venduto il maiale.
L'allevatore di maiali va subito a pagare la ditta che gli ha fornito il mangime.
Il fornitore si affretta a pagare la domestica, poiché aveva prestato i suoi servizi a credito.
La domestica si precipita a saldare il suo debito con il proprietario del BeB, al quale aveva chiesto un prestito.
Il proprietario del BeB rimette la banconota da cento euro sul bancone.
Il turista scende, riprende i suoi soldi e se ne va perché la stanza non è di suo gradimento.
Nessuno ci ha guadagnato in questa storia, non è stato creato alcun valore, eppure, ogni appartenente al gruppo di persone qui menzionate ha pagato il proprio debito e ora guarda al futuro con rinnovato ottimismo. Questa sì che è una piccola lezione di economia!
