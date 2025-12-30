si basano sulla creazione del reddito, la distribuzione e la gestione della ricchezza creata in una società. E siccome si sa che questo processo può essere molto complesso, ecco un esempio semplificato sulla ridistribuzione della ricchezza, anche se solo sulla carta.arriva nell'unico Bed e Breakfast di una piccola cittadina pedemontana. L'uomo lascia una banconota da 100 euro sul bancone come anticipo e si avvia verso la camera che il proprietario del BeB gli ha assegnato.prende la banconota e corre dal macellaio a pagare il suo debito., il macellaio va di corsa a pagare l'allevatore che gli ha venduto il maiale.va subito a pagare la ditta che gli ha fornito il mangime.si affretta a pagare la domestica, poiché aveva prestato i suoi servizi a credito.si precipita a saldare il suo debito con il proprietario del BeB, al quale aveva chiesto un prestito.rimette la banconota da cento euro sul bancone., riprende i suoi soldi e se ne va perché la stanza non è di suo gradimento., non è stato creato alcun valore, eppure, ogni appartenente al gruppo di persone qui menzionate ha pagato il proprio debito e ora guarda al futuro con rinnovato ottimismo. Questa sì che è una piccola lezione di economia!