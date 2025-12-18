Oroscopo gennaio 2026 Vergine

Oroscopo del mese di gennaio 2026 per il segno Vergine 🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

impiega un po' di tempo per capire cosa prova per qualcuno, e trovandosi all'inizio di una storia può essere piuttosto riservato. Parliamo di una persona molto sensibile sia nelle situazioni romantiche che in quelle sociali; quindi, probabilmente non si aprirà fino a quando non sarà sicuro di sé. Inoltre, chi appartiene a questo segno può essere eccessivamente critico nei confronti del partner e degli amici, ma questo succede solo perché vuole che siano la migliore versione possibile di sé stessi.Siate cauti nelle prossime settimane, perché potreste credere a tutto ciò che vi dicono e potreste avere difficoltà ad ascoltare le opinioni di chi vi vuol bene. Il transito dissonante di Plutone vi terrà un po' sulle spine per buona parte del mese di gennaio portandovi qualche insoddisfazione a livello sentimentale. Cercate di evitare qualsiasi controversia in ambito familiare. Assicuratevi di non peggiorare le cose complicandole, perché potreste trovarvi in difficoltà nella zona dei sentimenti. Per fortuna non dovrete preoccuparvi molto a lungo, giacché al rinnovo della Luna, in armonia con la costellazione della Vergine, tutto si aggiusterà all'interno del vostro legame affettivo. Se siete single e state cercando l'altra metà, Giove vi incoraggerà a mettervi alla ricerca della persona che vi completi. Il vostro potere di seduzione sarà molto presente in questo momento, cercate di evitare le situazioni che potrebbero danneggiarvi e circondatevi solo di persone che vi trasmettono buone vibrazioni.Grazie agli influssi benefici di Mercurio, i vostri interessi lavorativi e professionali continueranno senza sosta così come lo sono stati finora. Forse è il caso di prendervi qualche pausa per mettere a fuoco la vostra creatività, che è la vostra arma migliore in questo momento. Queste quattro settimane saranno ottimali per stringere nuovi contatti o per intraprendere strade che diano maggiori possibilità di guadagno. Fate attenzione, perché potrebbero esserci dei ritardi nei vostri piani che vi metteranno a disagio per l'incertezza, ma se non lasciate che i dubbi prendano il sopravvento, troverete la strada. Siete delle persone molto intraprendenti e avrete risorse sufficienti per superare qualsiasi ostacolo si presenti. Seguite il vostro istinto e non sbaglierete. Una persona che voi conoscete molto bene sarà disposta a darvi una mano.A livello fisico probabilmente non sarete in forma ottimale. È possibile che abbiate un po' la testa fra le nuvole, oppure c'è qualcosa che vi preoccupa. Vi sentirete stanchi, sopraffatti e con il morale a terra, per cui fareste bene a gestire le vostre forze con parsimonia ed evitare sovraccarichi. Concedetevi un massaggio rigenerante in un centro benessere, oppure provate a fare un po' di esercizi di Yoga a casa vostra. Se vi piace l'odore dell'incenso, mettetelo, perché vi aiuterà a rilassarvi.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 3, domenica 11 e domenica 25 gennaio 2026.