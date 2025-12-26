Oroscopo gennaio 2026 Toro

Oroscopo del mese di gennaio 2026 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

. Governati da Venere, vi piace e apprezzare la bellezza della vita e sicuramente siete anche dei grandi romantici. Si dice che i nati sotto il segno del Toro abbiano la reputazione di essere lenti e talvolta un po' pigri, ma è solo perché voi avete bisogno di un po' più di tempo per prendere le vostre decisioni. Siete persone franche e leali, ma soprattutto fedeli alla parola data e, se promettete di fare qualcosa, non deludete mai nessuno.Sta per aprirsi un periodo fortunato sul piano sentimentale per parecchi di voi. Sembra proprio che questo mese di gennaio comincerà nel migliore dei modi. Ci sarà un iniziale bel tempo sereno seguito da momenti di autenticità e tenerezze che rafforzeranno la vostra relazione. A gennaio 2026 la vostra vita personale rifiorirà. Vi sentirete protetti nei vostri affetti più cari. I Toro dal cuore solitario incontreranno inaspettatamente Cupido che favorirà l'incontro con persone sensibili e dolci di cui v'innamorerete profondamente. Non scoraggiatevi per qualche delusione iniziale, solo perché avete dato il vostro cuore a qualcuno che non vi ha corrisposto. Anche se avete ricevuto un rifiuto, ciò non significa che la storia successiva non potrà andarvi meglio. Vivrete un romanzo d'amore che presto si trasformerà in una promessa per il futuro. Qualsiasi relazione cominciata in questo periodo avrà continuità.Sebbene nel settore lavorativo stiano arrivando alcune fastidiose difficoltà, molto presto riceverete una buona notizia che risveglierà il vostro buonumore. È pur vero che gli effetti dissonanti di Mercurio saranno molto potenti nei prossimi giorni ma, nonostante ciò, secondo le previsioni del vostro oroscopo, si avvia per voi Toro una nuova fase in cui sarete più sicuri di voi stessi, più tenaci e ambiziosi. In ogni caso, quelli di voi che lavorano alle dipendenze di terzi, saranno in grado di conseguire risultati lusinghieri e trascorreranno il resto del mese senza andare incontro a spiacevoli incognite. Coloro che si sono dedicati alla libera professione saranno stimolati a cambiare direzione nella propria attività o mestiere. Sul principio ciò vi spaventerà ma poi acquisirete più sicurezza e vi accorgerete che ne è valsa la pena. Fate attenzione dopo la terza settimana, le stelle consigliano di pensarci bene prima di prendere qualsiasi decisione che possa influenzare la vostra vita.Diventa sempre più difficile avere del tempo da dedicare a voi stessi poiché impegnate molto tempo alla sfera sociale e professionale. È giunto il momento di investire una parte del vostro tempo in qualcosa che vi dia una gioia personale. Praticare un hobby può salvarvi da certi malesseri che altrimenti potrebbero tormentarvi per molto tempo. Se imparate a rilassarvi, tutto può essere risolto nel migliore dei modi. Bevete grandi quantità d'acqua e consumate alimenti sani che vi aiutino a mantenere la forma.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 4, mercoledì 14 e domenica 25 gennaio 2026.