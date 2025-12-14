Oroscopo gennaio 2026 Scorpione

Oroscopo del mese di gennaio 2026 per il segno Scorpione 🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

, il pianeta della fortuna sta formando un'ellisse assai favorevole alla costellazione dello Scorpione, ciò modificherà positivamente le vostre abitudini. Nel bene o nel male a seconda della situazione in cui vi troverete, le cose prenderanno la loro strada e per voi ci sarà un notevole beneficio. Le relazioni avviate in questo momento saranno molto solide e piuttosto durevoli. Sarete molto bravi a pianificare il vostro futuro con idee brillanti e ben ponderate. La vostra generosità verso gli altri può darvi grandi soddisfazioni.È un buon momento per riconciliarvi con il vostro partner o con qualcuno da cui vi siete allontanati. Non fingete che non sia successo niente. Non continuate a punire l'altra persona ricorrendo al trattamento del silenzio solo perché non sapete come riavvicinarvi. Provate a fidarvi del vostro intuito di Scorpione, perché in questo modo potrete vivere momenti pieni di felicità. Una buona intimità saprà nutrire il legame in maniera più che eccellente con la persona a voi più vicina. Gli scorpioncini dal cuore solitario potranno aspettarsi una grande avventura sentimentale, soprattutto quelli più giovani. Avrete la possibilità di fare nuovi incontri, tra cui una persona che presto potrebbe diventare molto importante nella vostra vita, ma dovrete darvi da fare prima che Saturno inizi il suo moto irregolare, perché potreste avere delle difficoltà nel dialogo con gli altri.Stanno arrivando cambiamenti nel vostro settore lavorativo e/o di studi. Voi nativi Scorpione siate persone determinate e costanti nel perseguire i vostri obiettivi, ma se nelle prossime settimane uno qualsiasi dei vostri problemi dovesse essere rimandato, avreste difficoltà a essere pazienti. Per fortuna, molto presto Mercurio si troverà in armonia con la vostra area zodiacale rendendovi più accorti e previdenti del solito. Si avvicina anche il momento in cui dovrete prendere coscienza delle vostre responsabilità senza incolpare nessuno né sentirvi in colpa con voi stessi. Cercate di stabilire progetti precisi, con linee chiare nei confini con gli altri. Un discreto progresso sarà un buon modo per avanzare nelle vostre ambizioni poiché il dio alato vi fornirà una visione ottimistica di crescita degli obiettivi e le capacità per raggiungerli.Saturno presto vi sarà ostile e quando questo pianeta è in aspetto negativo, forti contingenze avverse possono ricadere su di voi. Potreste avvertire delle difficoltà nel relazionarvi con le persone. Inoltre, potrebbero verificarsi telefoni rotti, e-mail che non partono, problemi o guasti all'auto e altri disagi in generale. Mantenete la calma interiore e il buon umore per affrontare le sfide ed evitare di perdervi nei dubbi e nelle rimuginazioni. Per prevenire conseguenze disastrose vi invito a praticare tecniche di meditazione e di rilassamento.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 4, sabato 10 e martedì 20 gennaio 2026.