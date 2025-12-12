Oroscopo gennaio 2026 Sagittario

Oroscopo del mese di gennaio 2026 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

, c'è la probabilità che si possa verificare un periodo di conflitti in cui potreste trovarvi in disaccordo con le persone intorno a voi, compresi i vostri amici reali o virtuali. Di regola, quando il pianeta della comunicazione non ci è favorevole, è meglio rallentare il ritmo e raffreddare i bollori. Potrebbero sorgere incomprensioni che dovreste chiarire immediatamente. Cercate di allontanarvi in modo semplice e rapido da eventuali situazioni di conflitto. La migliore strategia? Mantenete la calma e gestite le vostre emozioni.Ci sono cose che non volete dire a nessuno, forse un segreto accaduto nel vostro passato. Voi nati sotto il segno zodiacale del Sagittario siete spesso distratti a causa delle vostre innumerevoli attività, ma nei prossimi giorni dovrete impegnarvi un po' di più se volete dimostrare alla persona del cuore che siete davvero capaci di offrire quel sentimento che si chiama amore. Se continuerete nella vostra posizione di distacco, la coppia finirà per attraversare dei momenti di tensione, ma se invece vi mostrerete comprensivi, potete esser certi che passerete le giornate di gennaio a crogiolarvi tra diletto e manifestazioni di affetto. Per quanto riguarda i Sagittari dal cuore libero, gli influssi di Venere, il cui picco si verificherà nella parte centrale del mese, vi conferiranno un rinnovato fascino e un potere di seduzione che vi permetteranno di guadagnare più fiducia in voi stessi. Ci sono molte probabilità che nei primi giorni di gennaio voi e la vostra futura anima gemella incrocerete la stessa strada.Un progetto in corso potrebbe presto raggiungere una conclusione positiva e portarvi ad avere l'ammirazione dei vostri amici e colleghi. In quanto appartenenti a un segno di fuoco, a voi Sagittari le sfide vi motivano e vi incoraggiano sebbene a volte vi troviate di fronte a qualche rischio. A gennaio avrete ben chiaro ciò che volete essere e quello che volete ottenere, e, se rimarrete realistici nelle vostre aspettative, sarete in grado di centrare con successo i vostri bersagli. Imparate a regolare opportunamente il vostro spirito audace e potrete raggiungere obiettivi altrimenti impensabili. Concentrate la vostra attenzione su ciò che è veramente importante. Tenete le emozioni sotto controllo ed avrete un sicuro successo.Se state pensando di fare un viaggio, fate molta attenzione perché non avete l'energia adeguata ad affrontare lunghi percorsi, soprattutto se non si tratta di un viaggio di piacere ma per lavoro. La dissonanza di Urano sta creando affaticamento e tensioni, perciò potreste non trovarvi nelle giuste condizioni per divertirvi, specialmente in questo momento in cui state soffrendo le conseguenze di un Saturno alquanto disarmonico. Questo vuol dire che un imprevisto del passato potrebbe ripresentarsi e voi dovrete affrontarlo di nuovo. Dovrete fare qualcosa che vi porti calma e pace interiore.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 8, venerdì 16 e sabato 24 gennaio 2026.