Oroscopo gennaio 2026 Pesci

Oroscopo del mese di gennaio 2026 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

che qualcuno vi metta in discussione. Con l'aiuto del Sole, Mercurio e Venere, assai favorevoli in questo periodo, riuscirete ad avere successo su tutti i fronti, ma dovrete stare attenti agli amici falsi e sleali. Vi troverete ad affrontare e risolvere alcune questioni, per cui vi sentirete sotto pressione. Rimanete fermi nelle vostre decisioni e i vostri punti di vista perché sapete bene di essere nel giusto. I fatti dimostreranno che avete ragione. Alla fine del mese arriveranno delle spese su cui non avevate contato, ma avrete anche delle entrate extra.È tempo di superare i rancori del passato e rafforzare i rapporti con le persone a voi più care. Ben presto Venere sarà in armonia con la vostra costellazione, per cui aumenterà la capacità di comunicare i vostri sentimenti più profondi. Anche Mercurio sarà bendisposto verso la vostra area zodiacale, soprattutto dopo la prima quindicina. Fate attenzione soltanto a non farvi prendere da strani desideri ed escludete qualsiasi possibilità di iniziare una relazione parallela. Se siete da soli e in cerca della metà che vi completi, gennaio sarà un mese fantastico per corteggiare chi volete oppure per migliorare un legame affettivo iniziato da poco. Conoscerete qualcuno con cui condividerete le vostre esperienze. Cercate, di non esporvi troppo, specialmente se non conoscete bene la persona con cui volete iniziare una relazione. È importante che la vostra fiducia sia concessa solo a chi vi darà prova di sincerità, poiché la vostra sensibilità vi rende vulnerabili e ci sono individui capaci di abusare dei vostri sentimenti e ferirvi.Cambiamenti molto positivi si profilano all'orizzonte nella vostra vita. L'importante è non arrendersi, anche se bisogna aspettare per l'arrivo dei primi benefici. Avrete così tanta fiducia in voi stessi che dimostrerete che quando le cose vengono fatte con impegno e tenacia, tutto va per il meglio. Intanto, una situazione che vi preoccupava sta iniziando a risolversi. Non è il momento di vacillare, anzi, allontanate le paure dalla mente e guardate al futuro con speranza, perché state per realizzare qualcosa che sembrava quasi impossibile. La presenza di Nettuno nella vostra area zodiacale dedicata all'ingegno e al talento renderà questo mese un buon periodo per dimostrare agli altri la vostra inventiva e le capacità creative. Cecate di pestare maggiore attenzione ai dettagli e al modo in cui comunicate le vostre idee. Non abbiate timore di cambiare programma o modificare qualche dettaglio se è ciò che serve per farvi raggiungere i vostri obiettivi. Soltanto, non agite d'impulso se qualcuno vi offre la possibilità di un nuovo accordo o contratto, perché dietro potrebbe celarsi una trappola o addirittura un inganno.Il vostro benessere vi arriva da Venere giacché si trova in una posizione davvero eccellente. Inoltre, avrete molta vitalità che proviene dal trigono di Nettuno. Perciò, fossi in voi, non mi preoccuperei più di tanto dell'opposizione di Marte. Insomma, voi nati sotto il segno dei Pesci non avete nulla da temere perché questo cielo promette la possibilità di trovare una buona armonia. Prendetevi del tempo per meditare e collegatevi con il vostro io interiore. Ciò vi arricchirà e vi darà forza.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 1, sabato 10 e domenica 25 gennaio 2026.