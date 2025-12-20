Oroscopo gennaio 2026 Leone

Oroscopo del mese di gennaio 2026 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

degli aspetti più notevoli della prossima congiunzione tra Venere e Nettuno, entrambi in armonia con la vostra costellazione, è che sarete ancora più soddisfatti di voi stessi. Ovviamente, voi nativi Leone non siete immuni da alcuni difetti, ma d'altronde chi non ne ha!? Molto probabilmente, nei primissimi giorni di gennaio potreste avere delle difficoltà nella vostra vita privata, ma dopo un inizio un po' così e così, vivrete momenti davvero fantastici; potrete fare miracoli e superare qualsiasi situazione o problema che vi si dovesse presentare davanti.Dopo un periodo non tanto felice, tra non molto Venere tornerà a splendere in modo favorevole sull'area romantica del Leone. Con i favori del pianeta della bellezza vi sarà molto facile recuperare piccole crisi affettive. Fiducia e carisma saranno in ascesa e faranno di voi un innamorato attraente e premuroso. Perciò, se la strada che porta al romanticismo è stata ultimamente un po' sconnessa, ora potete avviarvi verso un nuovo cammino e migliorare la vostra sfera sentimentale. Se siete single, supererete quei piccoli momenti di difficoltà che ognuno prova quando si prepara a confrontarsi con chi si ama e incanterete la persona che desta il vostro interesse. Consultate il vostro oroscopo per scoprire se c'è compatibilità tra il vostro segno zodiacale e quello di colui o colei che vi sta accanto. Che cosa state aspettando? L'amore è un gioco tutto da scoprire.Sarete più intuitivi del solito. La percezione vi porterà lontano. Concentratevi sui vostri obiettivi e non lasciatevi distrarre dalle piccole cose. Nei primi giorni di gennaio l'attività lavorativa potrebbe presentare un aspetto piuttosto critico. È probabile che avrete delle discussioni con i colleghi e/o i superiori ma per fortuna dopo la prima settimana regnerà l'armonia. Voi nati sotto il segno del Leone sapete bene quanto valete, perciò, le opinioni degli altri su di voi o sulle vostre azioni non vi pesano più di tanto. E poiché in genere non mostrate rancore ma agite semplicemente con assoluta indifferenza, la vostra autostima e il vostro atteggiamento positivo nei confronti della vita sono i talenti che vi spingeranno al successo. È un buon momento per iniziare nuovi progetti o affrontare sfide con entusiasmo. Ricordatevi di ascoltare anche il vostro lato più scrupoloso.Il vostro livello di forma fisica non desterà particolari pensieri, ma dovrete stare attenti ed evitare bevande gassate e cibi fritti, perché con Plutone in leggera dissonanza nei confronti della vostra area del benessere, potrebbe sopraggiungere un problema di digestione. In questo caso sarà meglio prendere delle precauzioni. Il vostro oroscopo suggerisce di bilanciare la dieta seguendo i consigli del vostro dietologo di fiducia, oltre a camminare regolarmente o facendo un adeguato esercizio fisico.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 5, lunedì 19 e giovedì 29 gennaio 2026.