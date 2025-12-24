Oroscopo gennaio 2026 Gemelli

Oroscopo del mese di gennaio 2026 per il segno Gemelli 👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

siete nati tra il 21 maggio e il 20 giugno siete Gemelli. I Gemelli sono un segno mutevole appartenente all'elemento aria e governato da Mercurio, il pianeta della comunicazione. Il carattere dei Gemelli è duplice e piuttosto contraddittorio a causa della sua complessità. Da un lato, i Gemelli sono in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi ambiente o circostanza, ma dall'altro possono essere alquanto bugiardi e insinceri. I Gemelli sono curiosi del mondo che li circonda e cercano di imparare il più possibile. Tuttavia, gli appartenenti a questo segno zodiacale hanno la reputazione di essere indecisi, quando in realtà nessuno sa cosa veramente passa loro per la testa.Fate attenzione ai passi falsi. Ci possono essere delle situazioni abbastanza instabili o qualche incomprensione con la persona che avete vicino, giacché Saturno, in aspetto disarmonico, può farvi avere un calo di energia. Questo gennaio può essere un mese con molte contraddizioni, visto anche il transito di Venere che dapprima formerà una dissonanza, poi avrà una fase armonica, e, successivamente, di nuovo dissonante con il vostro segno. Emotività e indifferenza formeranno un duetto difficile da separare. Ecco perché è facile prevedere che nei prossimi giorni ci sarà un sensibile cambiamento nella vostra sfera affettiva. Per fortuna, dopo la terza settimana, con la Luna che si rinnova, l'armonia governerà nella vostra vita. Sentirete che la vostra famiglia vi ama e vi sostiene, così come gli amici che vi aiuteranno nei vostri progetti. Se avete il cuore ancora libero, questo è un buon periodo per iniziare nuove avventure, ma anche e soprattutto un momento importante per la ricerca della metà ideale. Le opportunità non smetteranno di presentarsi fino a quando non troverete la persona con cui condividerete il vostro percorso di vita.La vostra personalità brillante attirerà l'attenzione. È un momento perfetto per esprimere la vostra creatività e mostrare il vostro talento. Sebbene ci saranno degli ostacoli sul vostro cammino per alcune settimane, dovuti in buona parte agli influssi dissonanti di Saturno, ma questo non significa che gennaio 2026 non sarà un buon mese per le attività in generale dei Gemelli. In verità, vi trovate sotto un cielo benefico grazie agli influssi di Giove in allineamento propizio alla vostra costellazione. Avrete un ottimo successo in ogni attività che intraprenderete. Riuscirete a mettere in pratica le vostre idee, grazie anche alla rotta astrale di Mercurio che vi consentirà di ottenere buoni risultati di successo. Anche Nettuno sarà un prezioso alleato. Perciò, schierate tutte le vostre energie utilizzando gli strumenti giusti e la formazione professionale necessaria per beneficiare di questi transiti potenzialmente redditizi.Idee rigide e atteggiamenti ostinati vi creeranno problemi. Ammorbiditeli. La vostra natura sregolata non vi fa avere un'idea chiara delle trasgressioni cui a volte sottoponete il vostro corpo. Marte è contro di voi e quando questo pianeta si trova in disaccordo, il più delle volte può creare situazioni di malessere abbastanza serie. Perciò, durante i prossimi trentuno giorni sarà indispensabile che mettiate in ordine le vostre priorità. Iniziate con una dieta sana per evitare indisposizioni e trovate il tempo necessario per riposare.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 7, giovedì 15 e sabato 31 gennaio 2026.