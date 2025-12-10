Oroscopo gennaio 2026 Capricorno

Oroscopo del mese di gennaio 2026 per il segno Capricorno 🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

trasmette un'energia positiva che vi aiuterà a prepararvi mentalmente ad affrontare i vostri dubbi e le difficoltà con una prospettiva nuova. Il pianeta dell'imprevisto e dell'originalità vi darà la forza necessaria per fronteggiare la situazione che state vivendo, con la certezza di uscirne più forti che mai. Sarete incoraggiati ad andare avanti nei processi di evoluzione che questo pianeta vi suggerirà. Nel bene o nel male, sarete più aperti alle nuove esperienze. Insomma, sta per aprirsi una nuova strada sul vostro cammino, dove parecchi dei vostri problemi saranno risolti, anche se a volte in un modo un alquanto anomalo.Uno schieramento di autorevoli pianeti, tra cui il Sole, Mercurio, Venere e Marte, accorderanno ai Capricorno un fascino spettacolare. Ciò vi consentirà di trascorrere momenti piacevoli e divertenti. Se non volete mettere a rischio il legame che vi unisce al vostro compagno o la compagna, allora dovrete concedergli/le qualche tenerezza, altrimenti va a finire che vi lascia e se ne va. Perciò, approfittate di questo straordinario potere per pianificare una fuga romantica o avviare un progetto assieme alla vostra dolce metà. In questo modo, potrete dimostrare che il vostro amore è sincero e leale e che siete a pieno titolo la sua anima gemella ideale. Se siete soli e state cercando la persona con cui condividere il vostro percorso di vita, sfruttate le opportunità che stanno per presentarsi alla vostra porta. Gli influssi degli astri, in questo momento sono davvero eccezionali e sosterranno i vostri sogni. Una persona molto speciale si innamorerà di voi a prima vista.Cambiamenti inaspettati stanno arrivando, ma avrete le idee chiare su come usare le vostre risorse per trarre il massimo profitto da ogni situazione che affronterete. Potreste iniziare a capire le ragioni di molte delle cose che sono accadute. Uno dei pregi migliori dei nativi Capricorno è che siete in perfetto equilibrio tra pazienza e ambizione. Siete ben consapevoli che bisogna puntare verso gli obiettivi più alti e sapete anche come raggiungere i vostri traguardi migliori. A gennaio queste qualità vi saranno utili, poiché sarà necessario fare un passo indietro prima di proseguire di nuovo in avanti, visto che avete Saturno dissonante. Molto probabilmente, in questo periodo non vi sarà semplice gestire i problemi di natura legale e/o burocratica che potrebbero sopraggiungere a partire dalla seconda metà del mese. Perciò, sarà necessario fare ulteriori sforzi se volete ottenere maggiori successi.Vista la situazione astrale, per il mese di gennaio 2026 si prevede una fase di resilienza piuttosto ridotta. Fino a qualche tempo fa la presenza di Giove aveva molto migliorato la vostra vita. Adesso, però, dovrete fare i conti con Saturno, poiché richiede grandi sacrifici e molto sudore poiché non solo è opposto al vostro segno ma gira anche in moto retrogrado, quindi, sarà meglio fare attenzione perché vi ruberà le energie, rendendovi giorno dopo giorno nervosi e pieni di stanchezza.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 3, lunedì 19 e martedì 27 gennaio 2026.