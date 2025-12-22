Oroscopo gennaio 2026 Cancro

Oroscopo del mese di gennaio 2026 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

è nato tra il 21 giugno e il 22 luglio ha un animo sensibile, intuitivo e introspettivo, ma è insicuro e spesso soggetto a forti sbalzi d'umore. Il Cancro ha un temperamento piuttosto emotivo, instabile, e con la mente rivolta al passato. Di sicuro, siamo di fronte a uno dei segni più complessi e affascinanti dello zodiaco. Questa sua estrema sensibilità, fatta soprattutto di scarsa autostima e bisogno di protezione, lo rende un soggetto dolce, affabile e fantasioso che, grazie a queste sue caratteristiche, ha sviluppato un'innata empatia nei confronti delle persone intorno a sé.Dopo tanto soffrire, a volte anche ingiustamente, imparerete una grande lezione lungo la strada della vita. Voi amici del Cancro appartenete a uno dei segni più bisognosi d'affetto di tutto il cerchio zodiacale. Il vostro problema è che se non ottenete le risposte che cercate, tendete ad essere distratte da altre persone. È proprio su questo che dovrete vigilare affinché non vi facciate fuorviare dalle errate indicazioni di qualcuno intorno a voi che ha il solo scopo di danneggiare il vostro matrimonio o la convivenza. In questo caso, il vostro oroscopo vi consiglia di non avvicinarvi alle persone sbagliate solo per disperazione. Avrete il sostegno della vostra famiglia in ogni momento. Se siete ancora single, con l'arrivo di Venere in trigono alla vostra costellazione, molti di voi si troveranno sulla linea di tiro di Cupido che vi renderà dei veri rubacuori. Tutti cadranno incantati davanti al vostro fascino, dovrete solo decidere se vivere un'avventura passeggera o un romanzo che duri tutta la vita. In ogni caso, sarà una storia che soddisferà le vostre aspettative.Sul piano lavorativo e professionale avrete un periodo alquanto complicato, vista la disposizione dissonante di Saturno verso il vostro segno, che si sta muovendo in moto dissonante. Potreste essere coinvolti in una serie di cambiamenti tali da generare incertezza sul posto lavoro. Sarà necessario mantenere la calma, poiché potreste non essere abbastanza concentrati e questo potrebbe influire sul vostro rendimento. Anche se le circostanze non sono facili, saprete cosa fare per sentirvi pronti ad affrontare nuove sfide. Cercate di mantenere l'equilibrio e concentratevi sulle cose che sono veramente importanti. Per quelli di voi che hanno un'attività in proprio, gli ultimi giorni del mese di gennaio saranno favorevoli per investire nel potenziamento di macchinari, attrezzature e nuove tecnologie.Fareste bene a prestare un poco di attenzione alla vostra dieta, perché molto probabilmente a gennaio avrete la tendenza a ingrassare di qualche chilo. Se state pensando di cominciare una dieta, sarà meglio sentire prima il parere di un nutrizionista di fiducia. A volte non è necessario essere così rigidi, basta solo cambiare qualche piccola abitudine e le cose andranno a meraviglia. Approfittate del vostro tempo libero per riposarvi, ne avete bisogno. La pratica giornaliera di esercizi di ginnastica vi aiuterà molto.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 2, domenica 11 e mercoledì 28 gennaio 2026.