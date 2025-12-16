Oroscopo gennaio 2026 Bilancia

Oroscopo del mese di gennaio 2026 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

. Governati da Venere, siete naturalmente affascinanti e c'è qualcosa in voi che rende gli altri felici di stare con voi. I nativi Bilancia si riconoscono subito per la loro duttilità mentale. Con chiunque e in qualsiasi circostanza vi troviate, voi sapete dar prova della vostra cordialità e riuscite a conquistare l'interesse delle persone intorno a voi. Ciò che invece temete e da cui fuggite, è l'impegno in campo affettivo. Non riuscite a sopportare l'idea di essere vincolati a qualcuno, perché avete bisogno di sentirvi liberiSfortunatamente, questo mese di gennaio non inizierà molto bene per molti Bilancia, poiché ci sono alcuni pianeti piuttosto dissonanti. Primo fra tutti c'è Saturno che, oltre a trovarsi in una fase poco amichevole, molto presto inizierà a girare in netta disarmonia alla vostra costellazione, per cui sarà meglio che cerchiate di evitare inutili battibecchi che potrebbero compromettere la vostra relazione di coppia. Il vostro oroscopo suggerisce di stare attenti a ciò che dite, perché si dà il caso che anche Nettuno si trovi in una posizione piuttosto negativa verso il vostro spicchio di cielo. Sotto queste nuvole bigie è importante che voi non sottovalutiate le parole pungenti che possono generare delle complicazioni non solo con il partner, ma anche con tutti gli altri componenti della vostra famiglia e gli amici. In questo momento, i bilancini dal cuore solitario intenti a corteggiare la persona che li attrae potrebbero facilmente ricevere un rifiuto. A fine mese le cose cominceranno a migliorare. Il vostro magnetismo vi porterà verso incantevoli conquiste affettive.Avrete il talento di scegliere il momento più opportuno per agire. In pratica, gennaio sarà un mese davvero interessante per quanto riguardano le attività lavorative e professionali della Bilancia. Giove fornirà una buona dose di fortuna a tutti quelli di voi che saranno pronti a rischiare. Il periodo è eccellente se volete investire del denaro nell'acquisto di un immobile o nella ristrutturazione della casa. Se siete giovanissimi e state studiando, questo è un buon momento per superare esami importanti. Non sottovalutate le opportunità in arrivo, perché vi potrebbe capitare un'occasione molto vantaggiosa. Se avete in mente di fare un viaggio, scegliete dei luoghi che non avete mai visitato finora. Una nuova cultura potrebbe riaccendere la vostra creatività.La dinamicità, la vitalità e l'efficienza, a gennaio saranno messe in evidenza dal vigoroso Marte, in questo momento bendisposto nei confronti del vostro segno. Questo, però, potrebbe significare anche che il vostro essere instancabili può portarvi a commettere degli eccessi nelle vostre attività e a trascurare il riposo. Se volete evitare qualsiasi problema, sarà il caso di stabilire delle regole giornaliere. Ciò vi aiuterà a gestire meglio le vostre energie e a scongiurare diversi tipi di complicazioni.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 6, venerdì 16 e lunedì 26 gennaio 2026.