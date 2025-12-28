Oroscopo gennaio 2026 Ariete

Oroscopo del mese di gennaio 2026 per il segno Ariete 🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

. Appartenete a un segno di fuoco che apre il cerchio dei 12 segni zodiacali. Governati da Marte, siete sempre pronti ad agire rapidamente e ad arrivare fin dove desiderate. Di solito avete un'energia molto ottimista e giovanile che gli altri vi invidiano. Tuttavia, il vostro carattere impulsivo vi porta a prendere decisioni senza pensare troppo alle conseguenze. Ma è risaputo che siete dei leader audaci e coraggiosi. Impazienti ma devoti alle vostre idee, il vostro spirito determinato e lo stretto legame con coloro che amate vi rendono un partner ideale. Se esasperati, minacciate di bruciare tutto, per poi rendervi conto che siete andati oltre quando non rimane altro che cenere.Il destino vi riserva una piacevole sorpresa. Si prospetta un mese fortemente favorevole per i nati sotto il segno dell'Ariete, soprattutto per ciò che riguardano le relazioni affettive. La vostra vita sentimentale si stabilizzerà in questo periodo in cui sarete fortemente condizionati dai pianeti lenti Mercurio, Venere e Marte che per la maggior parte di gennaio si troveranno in aspetto armonico alla vostra costellazione. Per voi l'amore non sarà più una necessità difficile da adempiere ma una sensazione piacevole da soddisfare. Se siete soli, dalla seconda settimana di gennaio comincerete a stancarvi della solitudine e inizierete a considerare la possibilità di trovare un nuovo partner con cui vivere dei momenti indimenticabili. Tutto comincerà con un'amicizia, poi l'amore affiorerà gradualmente. Se non avrete fretta, riuscirete finalmente a trovare la persona che più si adatta alle vostre aspettative, ma prima che ciò avvenga occorre che lasciate cadere alle vostre spalle la zavorra emotiva accumulata negli ultimi anni.Nuove opportunità stanno per apparire davanti a voi. Un cambiamento positivo è atteso nei prossimi giorni. Le stelle vi aiuteranno a finire ciò che avevate cominciato qualche tempo fa, superando quegli stessi problemi che allora vi avevano bloccato. Tutto questo sarà possibile grazie alle esperienze acquisite che vi forniranno un bagaglio di conoscenze nuove, per cui riuscirete a non fare gli stessi errori che avete fatto in passato. In pratica, vi accorgerete che le vostre idee sono corrette e i pensieri positivi. Avrete modo di utilizzare in più occasioni il vostro, soprattutto nei momenti in cui dovrete prendere delle decisioni importanti. Perciò, non lasciate che emozioni negative controllino le vostre decisioni e sfruttate le vostre abilità per ottenere i risultati migliori.Il disappunto immagazzinato a causa di alcuni ritardi o rinvii nell'ottenere ciò che volete potrebbe portarvi a contrarre fastidiosi disturbi alla gola o all'intero apparato respiratorio in generale. Il consiglio che vi posso dare è di esprimere apertamente ciò che sentite e di non tenere chiusi dentro di voi i vostri pensieri. Vi sentirete vitali e ritroverete il vostro ottimismo. Il vostro spirito conciliante e comprensivo fiorirà, ciò addolcirà notevolmente l'atmosfera intorno a voi. Praticare un po' di esercizio vi aiuterà a rilassarvi e a connettervi con voi stessi.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 1, domenica 18 e venerdì 30 gennaio 2026.