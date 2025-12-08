Oroscopo gennaio 2026 Acquario

Oroscopo del mese di gennaio 2026 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

il momento di dimostrare a voi stessi di cosa siete capace di realizzare. Alcune complicazioni potrebbero offuscare lo scenario di quest'inizio di nuovo anno 2026 che, tuttavia, non sarà poi così sfavorevole in termini di possibilità e di progresso. Infatti, nonostante ci possano essere alcuni inconvenienti, molte cose si svolgeranno a vostro favore, anche se, in ogni caso, nessun Acquario potrà sottrarsi a qualche compromesso. Ad ogni modo, qualunque cosa succeda restate fiduciosi. Giove è favorevole al vostro segno e la fortuna camminerà al vostro fianco.Dopo un periodo piuttosto pesante, i nativi Acquario si troveranno finalmente alla fine del tunnel e vedranno una luce molto brillante e luminosa. Il legame che vi unisce alla famiglia e alle persone care migliorerà notevolmente perché avete capito che è giunto il momento di andare avanti e lasciar andare i vecchi risentimenti. Sin dai primi giorni di gennaio comincerà per voi una fase molto positiva a livello sentimentale. Sotto gli influssi armonici del Sole, Venere e Giove, sarete inclini a ricevere più affetto e premure del solito. Sentirete come un bisogno pressante di cominciare una nuova vita in cui manifestare gioia in tutte le sue sfumature. Vivrete la vostra relazione a lettere maiuscole, visto che vi trovate in un momento favorevole. Al contrario, i cuori solitari non hanno davanti un periodo facile per la conquista. Può darsi che riceviate più delusioni che risposte positive, soprattutto nei primi giorni. Alla fine del mese tutto migliorerà. Conoscerete una persona con cui avrete un buon dialogo e che potrebbe dare il via a una stupenda relazione affettiva.Potreste dover prendere una decisione un po' complicata che esitate ad affrontare. Lasciate che il vostro cuore vi guidi e non commetterete errori. Siate disposti a intraprendere nuove avventure che daranno una nuova svolta alla vostra realtà quotidiana. La Luna nuova il 18 gennaio sarà per voi fonte di cambiamento e rinnovamento. In contrapposizione, però, una forte dissonanza di Saturno vi renderà incerti e confusi, per cui dovrete stare molto attenti alle proposte in arrivo. Sarà necessario valutare attentamente le nuove collaborazioni, gli investimenti finanziari e le spese. Insomma, sebbene Giove vi sostenga nel progresso professionale e nel successo economico, alcuni ostacoli potrebbero contribuire a creare ritardi. Se avete intenzione di acquistare una casa, il periodo è favorevole, ma cercate di non spendere troppo, perché una spesa imprevista potrebbe arrivare verso la fine del mese.Giove non è il solo pianeta che vi porterà benessere, ma ci saranno anche Venere e Nettuno con i loro raggi positivi e insieme saranno in grado di far crescere sia l'ottimismo che il vostro livello di autostima. Durante il mese di gennaio la vostra salute sarà abbastanza buona, anche se all'inizio potreste notare un calo di energia. Per questo motivo, se volete mantenere un buon livello fisico, sarà fondamentale che vi rilassiate esercitando pratiche di meditazione, in modo da combinare posture fisiche e tecniche di respirazione.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 11, mercoledì 21 e sabato 31 gennaio 2026.