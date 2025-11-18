Oroscopo dicembre 2025 Vergine

Oroscopo del mese di dicembre 2025 per il segno Vergine 🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

la vostra vita sarà alquanto movimentata ed è quello che volete voi, giusto? Rilassatevi e state tranquilli, perché ci sono in serbo grandi sfide per voi della Vergine. La vostra attenzione andrà direttamente sulla vita affettiva. Sebbene riteniate che il lavoro sia molto importante, l'amore è qualcosa che non potrete negare a voi stessi. In questo mese di fine anno la famiglia sarà al centro delle vostre attenzioni. Nella seconda settimana, una situazione un po' insolita vi darà l'opportunità di conoscere una persona con cui svilupperete un legame molto speciale.Tutto andrà alla perfezione per voi. La dissonanza in atto di Plutone potrebbe avere un impatto sfavorevole sulla vostra vita affettiva e trascinarvi in alcune incomprensioni con la persona che vive al vostro fianco. Fortunatamente non accadrà nulla di simile, ma è chiaro che c'è la concreta possibilità che incontriate qualche ostacolo nella vostra fascia affettiva e sentimentale. Prendetevi cura della vostra dolce metà. Cercate di non reagire in modo impulsivo saltando subito a conclusioni avventate. Se desiderate migliorare il vostro legame, allora dovrete cercare di adottare un tipo di approccio più romantico e tenero. È tempo di darci dentro e riconquistare il vostro partner. I vostri sforzi saranno ampiamente ricompensati. Se vivete da soli, un incontro importante è previsto nei primissimi giorni del mese. Non siate timidi, sarebbe un peccato perdere questa splendida occasione.Sarà meglio che non prendiate in considerazione alcun tipo di cambiamento nella vostra sfera occupazionale. Sotto l'aspetto disarmonico di Plutone, a dicembre dovrete fare maggiori sforzi se volete affermarvi nel vostro lavoro. Nulla vi deve spaventare, oltretutto, voi siete uno dei segni più coraggiosi di tutto lo zodiaco. Alla fine del mese, Mercurio, in armonia con la vostra costellazione, vi farà vivere degli ottimi momenti. Molti studenti Vergine otterranno il maritato riconoscimento, mentre i lavoratori riceveranno un aumento di stipendio. Quelli di voi che ancora non hanno un'occupazione, non si devono scoraggiare, perché molto presto le stelle torneranno a girare a vostro favore. Inviate il vostro curriculum a diverse società e/o imprese e vedrete che riuscirete a trovare un buon impiego.Gioite di ciò che vi circonda perché la fortuna è dalla vostra parte. Potete rallegrarvi perché a dicembre non c'è nessun pianeta che possa mettere a rischio il vostro benessere. Nel complesso, avrete una buona forma fisica grazie anche al sostegno di Giove che in questo momento vi infonde entusiasmo e vigore. Compiacetevi pure tranquillamente della vostra vitalità e portate avanti le vostre idee e i progetti. Tuttavia, occorrerà prestare attenzione agli stiramenti muscolari, soprattutto se vi state allenando.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: sabato 6, domenica 21 e martedì 30 dicembre 2025.