Oroscopo dicembre 2025 Scorpione

Oroscopo del mese di dicembre 2025 per il segno Scorpione 🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

le cose inizieranno ad andare bene per voi che siete nati sotto il segno dello Scorpione. Con l'arrivo del mese di dicembre comincerete a notare che tutto tornerà al suo posto. Questo succederà perché il Sole, Giove, Venere e Urano si troveranno in buona posizione nei confronti della vostra costellazione. Sarà un momento molto speciale, soprattutto dopo la seconda settimana, quando Venere, il pianeta della bellezza, sarà molto armonica con la vostra area zodiacale. Da quel momento in poi riceverete un po' di benessere.In tema sentimentale potete essere certi che dicembre sarà un mese molto fortunato. Con molta probabilità la vostra vita affettiva vi porterà alcune sorprese. Nella prima settimana di dicembre ci sarà una magnifica Super luna, in armonico al vostro segno, che vi canterà soavi melodie d'amore. Fate solo attenzione al moto retrogrado di Plutone che non vi renderà le cose facili. Non aggrappatevi a delle sciocchezze ma lasciate che siano gli eventi a guidarvi. In ogni caso, ci sarà del brio nella vostra relazione. Perciò, non stupitevi se qualche fantasma del vostro passato amoroso farà la sua apparizione. Per fortuna, Nettuno è in trigono al vostro settore planetario dei sogni e continuerà a portare avanti fantastiche illusioni. Riassumendo, questo periodo sarà vissuto all'insegna del romanticismo e della creatività. Se siete single e avete da poco conosciuto una persona che vi attrae, farete bene a impegnarvi di più con lui o con lei.Saturno sarà molto disponibile con il cielo dello Scorpione e si farà sentire con tutta la sua potenza. Non dovrete preoccuparvi, perché la sua tendenza attuale è molto benefica. Non chiedete l'approvazione di nessuno ma siate prudenti se avete dei dubbi sull'intraprendere un progetto che desiderate davvero. Anche se in un primo momento potreste trovarvi in difficoltà, cercate di mantenere la fiducia. Forse alcuni di voi potrebbero sentirsi insoddisfatti. Sentirete di essere vittima di qualche ingiustizia. Niente paura. Nuove opportunità vi aspettano, come una proposta di promozione o un cambiamento di sede. Ben presto troverete una sistemazione migliore di quella che avete lasciato. Nel peggiore dei casi potrete rifiutare e trovare rapidamente un lavoro più interessante.Nelle giornate di dicembre il vostro settore della salute sarà ben difeso dalle stelle. Sarete protetti dai rischi. Avrete un'ottima forma fisica, sicuramente più tonica del mese scorso. Se c'è stata qualche comparsa di stanchezza, riuscirete a recuperare rapidamente. Nel caso siate sofferenti da lungo tempo per qualche malessere, ora il trattamento sarà più efficace. Ricordatevi che il sonno è il rimedio migliore poiché ricarica le energie e vi fa rimanere in buona forma.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: venerdì 5, sabato 13 e domenica 21 dicembre 2025.