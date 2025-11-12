Oroscopo dicembre 2025 Sagittario

Oroscopo del mese di dicembre 2025 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

non sarà molto bendisposto con i nati sotto il segno zodiacale del Sagittario, soprattutto nella prima quindicina di dicembre, quando il pianeta della buona sorte si porrà in netta disarmonia nei confronti della vostra costellazione. Potreste avere la tendenza ad essere molto duri con voi stessi e diffidenti verso gli altri. Scoprirete verità scomode, ma questo segnerà l'inizio di un periodo di rinnovamento. Di positivo c'è che riuscirete a mettere più ordine nella vostra vita. È chiaro, però, che con questo cielo non riuscirete a gestire tutto quello che accadrà nel vostro mondo.Sin dalla prima settimana di dicembre il Sole, Venere, Giove e Urano si troveranno in dissonanza con il cielo astrologico del Sagittario e molti di voi non potranno più contare sul favore delle stelle ma dovrete fare affidamento solo su voi stessi. Fate attenzione, perché potreste essere disorientati e confusi e potrebbe non essere tutto oro quello che luccica. Se state attraversando un periodo delicato con la vostra metà, fareste bene a mettere sui piatti della bilancia tutti i vostri problemi e parlarne apertamente con il vostro lui o la vostra lei. Questo vi darà l'opportunità di ricominciare la relazione su basi più solide. Per i Sagittari single può essere un buon momento per gioire della propria libertà. Vorrete vivere la vostra indipendenza e non sarete disposti a condividere i vostri pensieri con qualcun altro a nessun prezzo, anche se potreste cambiare idea da un momento all'altro. Non esitate a prendere in mano il vostro destino.C'è da considerare che nel corso del mese di dicembre 2025 non ci saranno pianeti nella vostra area zodiacale dedicata al lavoro. Tutto questo suggerisce che per voi sarà un periodo semplicemente tranquillo. Insomma, il cielo non potrà proteggervi ma nemmeno vi sarà ostile. Perciò, anche se incontrerete degli ostacoli, non fatevi scoraggiare. Siete dei combattenti nati e avete tutto ciò che vi serve per raggiungere i vostri obiettivi. Sarete in grado di ottenere dei buoni risultati nella misura in cui saprete adattarvi alle circostanze del momento. In ogni caso, riuscirete a portare a termine i progetti che più vi stanno a cuore. Nulla potrà impedirvi di ottenere buoni risultati, sebbene sarete soggetti ai malumori di Plutone, ma è chiaro che ci sarà bisogno di fare sforzi supplementari da parte vostra.Per tutto il mese di dicembre riceverete gli influssi benefici di Marte in armonia alla vostra costellazione. Avrete la grinta e la sicurezza necessarie per prendere il controllo del vostro benessere. Proverete la piacevole sensazione di avere una forma brillante. Cercate di gestire bene questo piccolo capitale di energia che vi sarà concesso adottando uno stile di vita sano, senza lasciarvi trascinare dagli eccessi. La mancanza di sonno, oppure il troppo lavoro, potrebbe ritorcersi contro di voi. Mangiare di meno e dormire di più, sono le regole per vivere la vita nella giusta misura.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: martedì 9, venerdì 19 e lunedì 29 dicembre 2025.