Oroscopo dicembre 2025 Pesci

Oroscopo del mese di dicembre 2025 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

, la vostra situazione sentimentale potrebbe diventare alquanto difficile da sostenere. Cambiamenti imminenti vi spingeranno a maturare e ad allontanarvi da qualcuno che ha un ascendente negativo su di voi. Date priorità alla vostra famiglia, che potreste aver trascurato. Per vostra fortuna, in ambito lavorativo le cose andranno un po'meglio. State per raccogliere i frutti di qualcosa per cui avete lavorato a lungo. Vi saranno date le risposte che state cercando attraverso un sogno premonitore.A causa dei pesanti influssi di Venere, la quotidianità della vita coniugale sarà più che mai difficile da sopportare. Per buona parte degli innamorati nati sotto il segno dei Pesci, in questo periodo risulterà più faticoso comunicare con la rispettiva metà. È fondamentale chiarire i malintesi e mantenere la fiducia. Sebbene il vostro partner sia tollerante e comprensivo, sarà bene che non superiate certi limiti. Fate ciò che il vostro cuore vi dice di fare. Se non accordate un minimo di concessioni, la durata del vostro matrimonio o convivenza potrebbe essere messa a rischio, poiché in qualche modo il vostro partner si spazientisce e vi abbandona. Se siete ancora single, nella seconda settimana troverete la persona giusta che riempirà il vostro cuore, sconvolgendo completamente i vostri piani futuri.In verità, ci sono un bel po' di stelle in buona posizione che a dicembre favoriranno il settore lavorativo dei Pesci e vi aiuteranno a realizzare i vostri progetti. Saturno e Nettuno stanno formando vantaggiose configurazioni assieme ad altri pianeti. Tra questi c'è l'aspetto favorevole di Marte, che vi appoggerà nel portare avanti risultati concreti, inoltre, l'atmosfera sul posto di lavoro potrà essere particolarmente piacevole, visto che per la maggior parte del mese, Mercurio garantirà un buon legame con i vostri colleghi e collaboratori. Nuove idee sorgeranno e vi daranno l'opportunità di ricevere dei vantaggi a patto che sappiate organizzarvi e rimaniate entro i limiti reali delle vostre potenzialità.Le vostre difese naturali saranno particolarmente efficaci in quest'ultimo mese dell'anno e vi consentiranno di resistere ai vari malanni di stagione. L'unico neo è la presenza dissonante di Plutone che vi farà aumentare il nervosismo. Si accentueranno le neuropatie come il mal di schiena e, in alcuni casi, potreste anche accusare un disturbo del sonno. Prestate attenzione verso la fine del mese. Potrebbero sorgere complicazioni causate da un'incomprensione. Per rimediare a tutto ciò, provate a rilassarvi con dei bagni caldi e tisane.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: mercoledì 10, sabato 20 e mercoledì 31 dicembre 2025.