Oroscopo dicembre 2025 Leone

Oroscopo del mese di dicembre 2025 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

. Inizia per la maggior parte dei nati sotto il segno zodiacale del Leone una tappa molto favorevole e produttiva. Le vostre giornate dicembrine diventeranno man mano più interessanti di quanto vi aspettiate. Avrete molta energia con cui saprete trasmettere ottimismo alle persone che vi circondano. A differenza dei mesi precedenti, dicembre sarà molto meno spinoso sebbene ci saranno momenti difficili che, se saprete affrontarli, vivrete un periodo davvero fantastico. Non esitate a trovare del tempo per riposarvi. Avete già dato, perciò, non chiedete a voi stessi più di quanto potete accordare.Venere promette a tutti gli innamorati Leone momenti di vera felicità. La relazione con la vostra dolce metà sarà tonificata da una notevole complicità e per molti di voi ci sarà un risveglio alla vita. Fate attenzione, perché le vostre previsioni suggeriscono che un romanzo parallelo potrebbe avere luogo sul posto di lavoro. Infatti, Venere e Marte in armonia al vostro segno indicano una potenziale avventura romantica. Perciò, abbiate cura di non rimanere intrappolati in un complicato intreccio. Vi invito a non mettere a rischio il vostro matrimonio e a prendere in seria considerazione il prezzo che potreste pagare cadendo nel tradimento. Se invece siete ancora soli e state cercando la vostra anima gemella, allora dovreste cercare di alzarvi dalla sedia e uscire, perché l'amore non arriva mentre siete comodamente seduti in attesa che vi arrivi un messaggio sul vostro telefono cellulare. Potreste intraprendere un viaggio che vi porterà a incontrare una persona molto specialeLe stelle indicano che la vostra vita lavorativa sarà un po' come se vi trovaste su un campo di una battaglia. Sotto gli influssi potenti della Superluna all'inizio del mese, inizierete a lavorare su nuovi progetti. Non mancheranno alcuni problemi che serviranno a farvi abituare alle vostre nuove responsabilità. Qualunque sia la vostra condizione attuale, ci sono in previsione alcuni cambiamenti. Questo periodo, infatti, potrebbe essere decisivo per voi sul piano lavorativo, questo grazie anche all'aspetto favorevole di Mercurio. Se non siete soddisfatti di ciò che avete, sarete in grado di trovare una nuova attività o di puntare verso una direzione totalmente diversa. Le circostanze vi saranno favorevoli e questi cambiamenti avverranno senza troppi intralci.A dicembre beneficerete di un buon equilibrio e il vostro morale sarà alto. Sono questi i due più importanti vantaggi che vi regaleranno le prossime quattro settimane e che vi permetteranno di essere in forma. Dovete solo riguardarvi dalla tendenza ad approfittare della buona tavola. Anche se gradite il buon cibo, occorre essere moderati in tutto e resistere agli eccessi, in caso contrario possono verificarsi dei malesseri che vi impediranno di gioire delle bellezze della vita.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: martedì 2, giovedì 11 e martedì 23 dicembre 2025.