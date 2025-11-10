Oroscopo dicembre 2025 Capricorno

Oroscopo del mese di dicembre 2025 per il segno Capricorno 🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

perché la fortuna è dalla vostra parte. Con il Sole in armonia verso il vostro spicchio di cielo vi sentirete come rivitalizzati. Per molti Capricorno è in arrivo un periodo positivo e l'inizio di una trasformazione. E non solo, perché le stelle annunciano nell'aria momenti di vera felicità assieme alle persone che amate. Per voi inizia una svolta favorevole che sarà fonte di gioia e benessere. Adesso più che mai avrete voglia di mettervi in gioco. Il bisogno di impegnarvi comincerà a svegliarsi dentro di voi. Affronterete delle sfide, ma imparerete lezioni preziose da esse. Se sentite che vi batte forte il cuore, dovrete solo avere il coraggio di credere nella felicità.Per gli innamorati di segno Capricorno dicembre sarà un mese un po' particolare. Quelli di voi che non hanno mai perso l'abitudine di andare a caccia di avventure, nelle prossime settimane saranno incoraggiati a vivere qualche scappatella. Gli incontri si moltiplicheranno e voi farete fatica a resistere alle tentazioni. Ricordate, però, che la persona amata potrebbe stancarsi di essere indulgente con voi. Se vi ha dato un ultimatum, le stelle consigliano di prenderlo sul serio. Se siete single, presto la vostra vita sentimentale sarà posta sotto l'insegna dell'amore. Gli influssi armonici di Venere saranno più efficaci di quelli dissonanti di Saturno, che finalmente smetterà di procurarvi problemi. Se incontrate il tipo o la tipa che vi fa battere forte il cuore, non abbiate paura. Prendete a piene mani il coraggio di credere nella felicità e lanciatevi senza esitazione.Con Giove in armonia verso il vostro segno, a dicembre vi sentirete particolarmente ottimisti e vi si presenteranno delle opportunità che farete bene a sfruttare al meglio. Non lasciatevi condizionare dalle critiche ma focalizzatevi sui vostri progetti futuri. Cercate di raccogliere le vostre forze e concentratevi verso un cambiamento produttivo, perché non c'è dubbio che sarete in grado di portare a termine molti dei vostri obiettivi. Oltre all'appoggio di Giove, il pianeta della fortuna, potrete beneficiare anche dell'appoggio di Mercurio, e insieme vi sosterranno in questo momento per avanzare nella vostra carriera. Il buon Giove saprà aumentare la vostra intuizione e l'ambizione, mentre Mercurio risveglierà in voi il desiderio del successo e del guadagno. In ogni caso, sarà meglio che vi muoviate, perché questa circostanza vantaggiosa non durerà a lungo.Grazie ai favori di Marte, il pianeta dell'energia, vi sarà garantito un certo dinamismo per tutto il mese di dicembre. Tuttavia, sarà meglio non compiere troppi sforzi, altrimenti potreste soffrirne le conseguenze. Fate attenzione ai disturbi associati all'ansia. Se invece volete fare affidamento su una buona resistenza fisica, allora bisognerà iniziare un'attività sportiva. Sono da evitare sport troppo intensi, mentre gli esercizi che vi rilassano fisicamente e mentalmente avranno effetti benefici.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: sabato 6, giovedì 18 e venerdì 26 dicembre 2025.