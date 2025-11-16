Oroscopo dicembre 2025 Bilancia

Oroscopo del mese di dicembre 2025 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

i nativi Bilancia hanno tante cose da fare che spesso non rimane nemmeno un po' di tempo per pensare a sé stessi. D'ora in poi tutto questo inizierà a cambiare. La vera sfida di questo mese di fine anno sarà trovare più spazio da dedicare a voi e alle persone che amate. Avrete una grande opportunità di crescita e nuove prospettive si apriranno davanti a voi. È giunto il momento di aprire il cassetto dove tenete rinchiusi i vostri sogni e intraprendere ciò che avete sempre desiderato di fare.Alcune notizie vi riempiranno di gioia. State per vivere una relazione d'amore brillante e imprevedibile. Venere si sta avvicinando al vostro settore sentimentale ed è facile che nei prossimi giorni inizierete a vedere il vostro compagno o la compagna come vorreste che fosse. Quelli di voi che nei mesi scorsi hanno avuto dei disaccordi con il partner, ora saranno in grado di rafforzare l'intesa e costruire con lui o lei un legame ancora più solido. Se siete single e state pensando che la vita matrimoniale non faccia per voi, potrebbe trattarsi semplicemente di un momentaneo bisogno di libertà. Tuttavia, alla fine del mese ci sarà un incontro con una persona così attraente che riuscirà a far battere il vostro cuore a tal punto che potreste cambiare opinione. Non c'è dubbio che le vostre possibilità sentimentali si espanderanno ma siate più aperti e meno esigenti.Puntate pure in alto nei vostri obiettivi perché raggiungerete ciò che desiderate. La fortuna e il Cosmo sono dalla vostra parte. Le vostre opinioni avranno un grande peso sulle persone intorno a voi. Le capacità persuasive insite nei nati sotto il segno della Bilancia saranno il timone che vi guiderà nella crescita verso il successo, qualunque sia la vostra attività o professione. La verità è che nessuno potrà restare indifferente di fronte al vostro saper dire. Assicuratevi soltanto di non farvi trasportare da sogni irrealizzabili e rimanete fermi nei vostri propositi senza guardarvi indietro. Le stelle promettono grandi trasformazioni che si verificheranno soprattutto nei giorni centrali di dicembre. Ciò sarà determinante per le vostre prospettive future di lavoro o di studi. Non v'innervosite se non notate subito dei risultati. Anche se non arriveranno presto delle risposte, certamente ci saranno nel medio o lungo periodo.In questi 31 giorni di dicembre non vi sentirete tranquilli sebbene le vostre energie si manterranno su buoni livelli. Dovrete solo fare attenzione a non bruciare velocemente tutte le vostre energie e cercare di gestire al meglio la vostra vitalità. Un'attenzione particolare va data al pianeta Saturno che in questo momento non è molto bendisposto verso lo spazio di cielo della Bilancia, per cui potrebbe disturbare il vostro sonno. Sicuramente, la pratica di esercizi yoga vi può aiutare a rilassarvi.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: mercoledì 3, lunedì 15 e mercoledì 24 dicembre 2025.