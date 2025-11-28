Oroscopo dicembre 2025 Ariete

Oroscopo del mese di dicembre 2025 per il segno Ariete 🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

vi spingerà a vivere esperienze che daranno nuova linfa alla vostra vita. Sulla carta astrologica del mese di dicembre 2025 ci sono splendide previsioni per molti appartenenti al segno zodiacale dell'Ariete, grazie soprattutto agli influssi favorevoli di Venere, Marte e Giove, tutti e tre in ottimo aspetto nei confronti della vostra Casa astrologica, in particolare nella prima quindicina. Di sicuro, troverete le risposte ai problemi finora rimasti senza una soluzione. La fortuna non tarderà. Avrete molti motivi per essere felici.Nuovi sogni stanno entrando nella vostra vita e vi renderanno felici se seguirete i suggerimenti del vostro cuore. Sebbene Saturno presenterà delle sfide, affidatevi al vostro intuito per prendere decisioni sagge. Il Sole, Venere e Giove vi terranno sotto la loro protezione per buona parte del mese di dicembre. Perciò, voi dell'Ariete non avrete proprio nulla di cui preoccuparvi, perché tutti e tre questi pianeti stanno per accendere la miccia di coloratissimi fuochi d'artificio. Avrete un periodo di fortuna in amore, proprio quando vi aspettavate il contrario. Molte delle difficoltà che vi hanno ostacolato, scompariranno inaspettatamente, ma la verità è che troverete uno scenario migliore del previsto. Attraverserete una fase di tenerezza che non vi scorderete tanto facilmente. Se vivete da soli, Cupido vi farà omaggio di un regalo con un memorabile incontro. La disponibilità e la spontaneità di cui solitamente disponete, saranno le armi migliori che non lasceranno nessuno indifferente.Buone prospettive di lavoro sono all'orizzonte. Con la benedizione di alcune tra le stelle più autorevoli, come il Sole, Venere, Marte, Giove e Plutone, entrambi favorevoli al vostro settore della carriera, vi sarà più facile prendere decisioni importanti e sarete più sicuri di voi stessi. La fiducia e l'energia saranno le vostre armi migliori. Non esitate a far conoscere le vostre idee, anche se vi sembrano troppo innovative. Prestate attenzione soltanto ai blocchi di Saturno la cui stonatura può rendervi nervosi e impacciati con i vostri colleghi. Non dite tutto quello che pensate senza prima riflettere, potreste sbagliarvi o offendere qualcuno che potrebbe poi ostacolarvi nella carriera. Questo è un buon momento se volete fare un viaggio o magari ricevere una persona cara che viene da lontano.Con l'appoggio di Marte, portatore di forza e vigore, la vostra vitalità sarà eccellente. L'unico problema per voi è che sarete tentati a sprecarla. Alcune tensioni alla fine del mese potrebbero rendervi alquanto suscettibili. Se avete difficoltà a rilassarvi, o dormite male, vi consiglio di evitare tensioni e affaticamento. Alcune terapie di rilassamento, come l'agopuntura, possono aiutarvi a ritrovare il giusto equilibrio.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: lunedì 1, sabato 20 e domenica 28 dicembre 2025.