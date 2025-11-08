Oroscopo dicembre 2025 Acquario

Oroscopo del mese di dicembre 2025 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

, state fronteggiando alcune difficoltà che avete già affrontato in passato, convinti che vi avrebbero portato una certa tranquillità, cosa che non è mai accaduta. Ebbene, tutto ciò che desiderate è lì ad aspettarvi, pronto e a portata di mano. Avete solo bisogno di momenti di silenzio, per calmarvi, chiudere gli occhi, respirare lentamente e profondamente, e in pochissimo tempo la vostra mente inizierà a rilassarsi e a placarsi. Perciò, ricordatevi di fare brevi pause durante il giorno, di respirare con calma e di comprendere che la pace interiore è l'unico strumento che vi fa superare qualsiasi ostacolo.Il problema per molti di voi è che a volte comunicate in un modo che impedisce alla vostra metà di capirvi veramente. È comune vedere critiche o rimproveri in una relazione in cui vi sentite isolati e incompresi. Questo succede perché uno dei vostri bisogni più profondi e basilari è quello di sentirvi liberi. Ebbene, a dicembre, Venere, Giove e Urano si troveranno in perfetta armonia con la costellazione dell'Acquario, portando stabilità e sicurezza nella vostra area delle relazioni affettive. Dopo una prima settimana un po' così e così, beneficerete di un clima sereno e felice. Tutto ciò non accadrà per caso. Infatti, come ho già accennato, molto presto sarete sotto la provvidenziale presenza dei pianeti che rappresentano l'amore, la fortuna e il nuovo, ciò rafforzerà il legame di complicità con la persona che vive al vostro fianco. Se siete ancora single, vi consiglio di vivere giorno dopo giorno assaporando le cose belle che vi passano davanti. Un incontro fantastico dopo Natale potrebbe cambiare il corso della vostra esistenza.Un fantastico movimento planetario sta dirigendo l'orchestra nel settore della vostra carriera e degli studi. Giove è in aspetto positivo ed è in linea con le vostre aspettative di successo e le ambizioni. Potete aspettarvi parecchie soddisfazioni nel campo lavorativo e professionale durante buona parte di questo mese di dicembre 2025. Sarete nel posto giusto al momento giusto. Sarete in vena di brillare e la vostra perseveranza vi aiuterà a fare scintille. Sarete capaci di compiere imprese che non vi aspettavate nemmeno da voi stessi. Tuttavia, le persone che avete accanto non si sorprenderanno affatto dei vostri successi, perché sanno qual è il vostro potenziale e non hanno mai dubitato di voi.I pianeti di energia vigorosa come Urano e Plutone saranno di buona compagnia per voi Acquario durante buona parte del mese di dicembre. Perciò, non avete nulla da temere se non da Marte, in leggera dissonanza, che potrebbe indebolirvi. Niente di grave, basterà semplicemente assicurarvi che le vostre energie non si trasformino in nervosismo. Non dimenticate di dedicare una piccola parte del vostro tempo alla pratica di uno sport, perché è il modo migliore per raggiungere il vostro equilibrio energetico.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: martedì 2, domenica 14 e domenica 28 dicembre 2025.