Il gabbiano e il nibbio - Esopo

l gabbiano e il nibbio

Esopo

, siamo costantemente spinti a superare i nostri limiti. La favola de "", scritta da, ci offre una preziosa prospettiva sulla necessità di riconoscere e osservare le nostre capacità e le competenze., un gabbiano affamato vide un grosso pesce che nuotava a fior d'acqua. Senza pensarci due volte, si tuffò e lo afferrò, ma il pesce era così grande che nemmeno gli entrava nel becco. Quando tentò di ingoiarlo, soffocò. Incapace di respirare, il gabbiano precipitò, senza vita, sulla sabbia sottostante, trovando, così, una triste fine a causa della sua imprudenza., che volava da quelle parti, vide la scena e così commentò: "".ci ricorda l'importanza di prepararci in modo adeguato prima di affrontare una sfida importante. Questo significa che è giusto mettersi alla prova, ma dobbiamo farlo con consapevolezza e preparazione.e le nostre capacità non solo ci protegge da potenziali fallimenti, ma ci consente anche di crescere in modo sicuro e sostenibile. In un mondo che ci invita al miglioramento, è fondamentale riconoscere dove siamo e dove vogliamo arrivare.