Dona senza aspettarti nulla in cambio

Dai più di quanto ti viene chiesto e aspettati meno di quanto ti viene offerto, in modo che quando ciò avverrà, riceverai più di quanto ti aspetti.
Una delle più grandi delusioni arriva quando abbiamo la percezione di non ricevere ciò che diamo. Ci comportiamo con gli altri come vorremmo che gli altri si comportassero con noi, e partiamo dall'idea che i valori che governano il nostro comportamento siano buoni e che, di conseguenza, anche gli altri dovrebbero averli. Ma non sempre è così.
Quante volte ci siamo trovati di fronte alla frustrazione o alla delusione di un caro amico o un parente che non ha fatto per noi ciò che ci aspettavamo? Ci sono persone che pur vivendo sotto lo stesso tetto come famiglia non riescono a dimostrare amore vero l'uno per l'altro e vivono nel buio del dubbio, dell'egoismo, della vendetta, dell'amarezza e del risentimento. Una disillusione che arriva dalla sensazione di non essere ricambiati quando si ha bisogno di aiuto, sostegno, incoraggiamento o speranza.
Si racconta che tanti anni fa, un turista si recò sulle sacre montagne dell'Himalaya con l'intento di far visita a un famoso eremita che viveva in quel posto. Quando lo trovò, il turista rimase sorpreso nel vedere che il vecchio saggio se ne stava tranquillo in una stanzetta molto umile, piena di libri sparsi per terra. Gli unici mobili erano un letto, un tavolo e una sedia.
"Dov'è il tuo arredamento?" Chiese il turista.
Il saggio chiese a sua volta: "E il tuo dov'è?".
"Il mio?" Chiese ancora il turista sorpreso: "Ma io sono qui solo di passaggio!"
"Anch'io", disse il saggio: "La vita sulla terra è solo temporanea. Tuttavia, alcuni vivono come se dovessero rimanere qui per sempre e dimenticano di essere felici. Il valore delle cose non sta nella loro durata del tempo, ma nell'intensità con cui accadono."
"E ricorda", continuò il vecchio: "Dio non ti chiederà se hai guidato un'auto di lusso; vorrà sapere quante persone hai guidato. Dio non ti chiederà quanti metri quadri è grande la tua casa; vorrà sapere il numero di persone hai accolto. Dio non ti chiederà se i vestiti che hai nell'armadio sono firmati, vorrà sapere quante persone hai aiutato a vestire. Dio non ti chiederà a quanto ammontava il tuo conto in banca; vorrà sapere in che modo hai ottenuto il tuo denaro. Dio non ti chiederà qual era il tuo grado nella società; vorrà sapere se hai svolto il tuo lavoro al meglio delle tue capacità."
"Dio non ti chiederà quanti amici avevi; vorrà sapere quante persone ti consideravano loro amico. Dio non ti chiederà in quale quartiere hai vissuto; ti chiederà come hai trattato i tuoi vicini. Dio non ti chiederà il colore della tua pelle; vorrà sapere della purezza del tuo io interiore."
"Ricorda queste semplici frasi se vuoi raggiungere la felicità: 1) Libera il tuo cuore dal rancore e dal risentimento. 2) Libera la mente dalle preoccupazioni. 3) Vivi in modo semplice. 4) Dona senza aspettarti nulla in cambio".
Quante volte ci siamo trovati di fronte alla frustrazione o alla delusione di un caro amico o un parente che non ha fatto per noi ciò che ci aspettavamo? Ci sono persone che pur vivendo sotto lo stesso tetto come famiglia non riescono a dimostrare amore vero l'uno per l'altro e vivono nel buio del dubbio, dell'egoismo, della vendetta, dell'amarezza e del risentimento. Una disillusione che arriva dalla sensazione di non essere ricambiati quando si ha bisogno di aiuto, sostegno, incoraggiamento o speranza.
Si racconta che tanti anni fa, un turista si recò sulle sacre montagne dell'Himalaya con l'intento di far visita a un famoso eremita che viveva in quel posto. Quando lo trovò, il turista rimase sorpreso nel vedere che il vecchio saggio se ne stava tranquillo in una stanzetta molto umile, piena di libri sparsi per terra. Gli unici mobili erano un letto, un tavolo e una sedia.
"Dov'è il tuo arredamento?" Chiese il turista.
Il saggio chiese a sua volta: "E il tuo dov'è?".
"Il mio?" Chiese ancora il turista sorpreso: "Ma io sono qui solo di passaggio!"
"Anch'io", disse il saggio: "La vita sulla terra è solo temporanea. Tuttavia, alcuni vivono come se dovessero rimanere qui per sempre e dimenticano di essere felici. Il valore delle cose non sta nella loro durata del tempo, ma nell'intensità con cui accadono."
"E ricorda", continuò il vecchio: "Dio non ti chiederà se hai guidato un'auto di lusso; vorrà sapere quante persone hai guidato. Dio non ti chiederà quanti metri quadri è grande la tua casa; vorrà sapere il numero di persone hai accolto. Dio non ti chiederà se i vestiti che hai nell'armadio sono firmati, vorrà sapere quante persone hai aiutato a vestire. Dio non ti chiederà a quanto ammontava il tuo conto in banca; vorrà sapere in che modo hai ottenuto il tuo denaro. Dio non ti chiederà qual era il tuo grado nella società; vorrà sapere se hai svolto il tuo lavoro al meglio delle tue capacità."
"Dio non ti chiederà quanti amici avevi; vorrà sapere quante persone ti consideravano loro amico. Dio non ti chiederà in quale quartiere hai vissuto; ti chiederà come hai trattato i tuoi vicini. Dio non ti chiederà il colore della tua pelle; vorrà sapere della purezza del tuo io interiore."
"Ricorda queste semplici frasi se vuoi raggiungere la felicità: 1) Libera il tuo cuore dal rancore e dal risentimento. 2) Libera la mente dalle preoccupazioni. 3) Vivi in modo semplice. 4) Dona senza aspettarti nulla in cambio".