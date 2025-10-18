Oroscopo novembre 2025 Vergine

Oroscopo del mese di novembre 2025 per il segno Vergine 🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

, per cui, a novembre, voi nativi della Vergine avrete le idee molto chiare e una maggiore consapevolezza dei vostri veri bisogni. Le vostre qualità migliori saranno notevolmente valorizzate e sarà un buon momento per portare a termine progetti di ogni tipo con risultati positivi. Forse potrebbero esserci dei ritardi nei vostri piani che vi lasceranno a disagio per l'incertezza, ma se non lascerete che i dubbi prendano il sopravvento, troverete la strada che vi porterà al successo. Continuate a lavorare sodo per raggiungere i vostri obiettivi. La vostra generosità verso gli altri vi darà grandi soddisfazioni. È un buon momento, e un evento magico accadrà.Venere vi farà vivere dei bei momenti pieni di tenerezza, soprattutto nelle prime due settimane del mese. Avrete un buon dialogo con la persona che amate e tra voi si instaurerà un clima sereno e gioioso. Nella successiva quindicina le cose cambieranno e per voi comincerà una fase affettiva piuttosto burrascosa, specialmente nella terza settimana, quando una brutta dissonanza di Saturno potrebbe preoccuparvi e distrarvi dai vostri obiettivi. Alla fine del mese, con il transito armonico di Mercurio, il vostro pianeta governatore, arriverà il momento di prendere alcune decisioni importanti che vi permetteranno di ripartire con il piede giusto. Per i giovani Vergine ancora single, nessuno potrà togliervi il desiderio di felicità. La nostalgia per un amore perduto vi spingerà a riflettere. Molto presto ci potrebbe essere un incontro importante e la possibilità di instaurare una relazione affettiva per poi proseguire fino al matrimonio.La volta celeste di novembre vi mostrerà il suo lato migliore e vi offrirà grandi ricompense. Per cambiare in meglio la vita, la prima cosa che dovete fare è abbandonare i pensieri negativi. Gli influssi benevoli di Giove, combinati con quelli di Urano, vi consentiranno di fare scintille nelle vostre attività lavorative. Questi due potenti pianeti dello zodiaco vi aiuteranno a soddisfare le vostre ambizioni professionali e di carriera, favorendo il successo come risposta ai vostri sforzi. Sarete determinati nel superare gli ostacoli nonostante le difficoltà. Con il pianeta della fortuna al vostro fianco, vi arriveranno delle proposte interessanti e, sebbene per alcune esse vi sembrerà che vadano verso una direzione che non vi soddisfa, sarà bene esaminarle attentamente prima di rifiutarle.In questo periodo noterete un considerevole miglioramento sul piano del benessere. Una crescente resistenza alle malattie vi aiuterà a rimuovere alcune allergie che vi hanno afflitto in questi ultimi tempi. Grazie al sostegno del Sole, riuscirete a trovare un migliore equilibrio fisico ma, soprattutto, rileverete un beneficio a livello psicologico. Dovrete solo assicurarvi di rispettare uno stile di vita sano. Ciò consentirà alla vostra salute di rimanere su un buon livello. Cercate di dormire di più, questo vi eviterà di cadere in uno stato di abbattimento dovuto alle tensioni di questo periodo.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 5, sabato 15 e sabato 22 novembre 2025.