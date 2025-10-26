Oroscopo novembre 2025 Toro

Oroscopo del mese di novembre 2025 per il segno Toro🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

il cui apogeo cade proprio in questi giorni, indica che sarà meglio avvalervi di tutta la vostra sensibilità. Sarà una vera sfida per voi nati sotto il segno del Toro, che metterà alla prova le vostre qualità di pazienza e di equilibrio, ma è il presupposto necessario se volete conservare una buona relazione con i vostri amici, la famiglia e i colleghi di lavoro. Insomma, dovrete cercare di essere più sereni se volete navigare tranquilli nelle acque turbolente delle vostre emozioni. Fate attenzione, perché non tutti si comporteranno con onestà. Qualcuno potrebbe tradirvi e voi ne potreste soffrire.Con Venere disarmonica nella maggior parte dei giorni di novembre, sarà il caso che vi prepariate a vivere una relazione piuttosto burrascosa, sebbene ciò non dovrebbe causarvi problemi così gravi al punto da portarvi alla rottura. Anzi, dovreste guardare la situazione da un'ottica positiva, poiché vi sarà data la possibilità di rendere più elettrizzante il legame con la vostra dolce metà. In ogni caso, tutto si rimetterà a posto a partire dalla terza decade del mese, quando il pianeta della bellezza sarà più conciliante con la vostra area zodiacale e voi vi sentirete più sicuri nell'affrontare qualsiasi situazione, specialmente se siete single e state cercando una persona con la quale condividere il vostro futuro. Vi aspettano incontri affascinanti, ma vi consiglio di temporeggiare fino a che non trovate il piede che si adatta perfettamente alla scarpetta di cristallo.Fortunatamente, il settore lavorativo sarà più favorito rispetto alle questioni di cuore, grazie soprattutto al sostegno di Giove. Nei prossimi giorni molti di voi avranno la possibilità di svolgere una nuova e migliore attività. Ci saranno dei risultati considerevoli già a partire dalla seconda settimana, anche se inizialmente dubiterete del vostro talento. Nel caso in cui abbiate intrapreso un lavoro in proprio, potete essere certi del vostro successo. Lo stesso vale anche se decidete di cambiare la vostra occupazione finora esercitata, poiché ci sono aspetti planetari favorevoli per questa evoluzione. Potrete chiarire i vostri dubbi e avvicinarvi molto di più al raggiungimento dei vostri obiettivi. Se vi state dedicando alla ricerca o intendete frequentare studi superiori, vi troverete molto bene.Il vostro livello di energia sarà in generale abbastanza alto grazie anche e soprattutto alla presenza di Nettuno in un'area che riguarda il vostro benessere. Dovrete solo rilassarvi per non accumulare tensioni a livello personale. Lo slogan adatto per voi nativi Toro sarà di mangiare correttamente, riposare quanto basta ed evitare le esagerazioni. In questo modo potrete conservare una buona condizione fisica e psichica. Provate a fare esercizi di rilassamento, come lo yoga, ed evitate serate rumorose che possono stancarvi.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 12, mercoledì 19 e venerdì 28 novembre 2025.