Oroscopo novembre 2025 Scorpione

Oroscopo del mese di novembre 2025 per il segno Scorpione 🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

per i nativi Scorpione sarà a portata di mano. Chi invece inaspettatamente potrà darvi qualche fastidio sarà proprio Plutone, il vostro pianeta governatore, che sta girando in forte dissonanza alla vostra area zodiacale. Per fortuna ci sono Venere e Marte che insieme a Nettuno vi stanno preparando una sorpresa che vi farà dimenticare per qualche tempo tutti i vostri problemi. Sarete molto bravi a pianificare il vostro futuro con idee brillanti e ben ponderate. Potreste iniziare a capire le ragioni di molte delle cose che vi sono accadute.Sul piano sentimentale c'è da osservare il transito armonico di Venere e Marte che risveglieranno i vostri sogni. La felicità in amore sarà più facile da raggiungere. Il cuore sussulterà al suono delle corde di questi due pianeti che vibreranno in armonia alla vostra costellazione. L'unica incognita riguarda proprio il vostro pianeta governatore, che vi indurrà a sprecare più energie di quante ne avete a disposizione, quasi senza rendervene conto. Come si svilupperanno gli eventi, dipenderà unicamente dalla vostra situazione affettiva. Perciò, se ci sono delle complicazioni nella coppia, potrebbe presentarsi la circostanza addirittura di interrompere la relazione. Se invece c'è equilibrio e armonia tra voi, riuscirete a dimenticare tutte le vostre preoccupazioni tra le braccia della vostra dolce metà. Se siete single, avrete ottime possibilità di trovare la persona più adatta a voi. A sostenere gli scorpioncini soli c'è Nettuno, il pianeta dei sogni, che darà l'avvio a un periodo intenso di sentimenti che si concluderà con un incontro romantico.Venere presto si unità a Giove e moltiplicherà per dieci la vostra ambizione di muovere la carriera verso il successo. Fate attenzione, perché ci sono degli ostacoli sul vostro cammino a causa dell'invidia di qualcuno che tenterà di mettervi il bastone tra le ruote, soprattutto se svolgete un'attività in proprio. Nessuna paura, perché le stelle saranno sempre dalla vostra parte e vi consentiranno di portare a compimento ciò che avete iniziato. Evitate di fermarvi ai primi intoppi e cercate di non girare in tondo sprecando tempo inutilmente. Sotto gli influssi degli astri positivi sarete in grado di espandere la portata delle vostre attività. Questa forza vi renderà consapevoli di apparire al meglio tenendo cura della vostra immagine. Sarete più fiduciosi e più sicuri di voi stessi. Per voi ci sarà l'opportunità di uscire dalla vostra monotonia abituale.Grazie al buon Giove, sarete in forma durante la maggior parte del mese. Quelli di voi che soffrono di una malattia cronica, vedranno migliorare la loro condizione. Sentirete il bisogno di svolgere un'attività fisica o spirituale. Provate a conciliare le due cose insieme. Alcune discipline potrebbero essere molto favorevoli e salutari per voi. Inoltre, potrete eliminare qualche chilo di troppo con terapie di rilassamento che richiedono un regolare esercizio fisico e una partecipazione mentale, come lo yoga, danza o arti marziali.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 3, venerdì 14 e giovedì 27 novembre 2025.