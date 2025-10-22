Oroscopo novembre 2025 Cancro

22 ottobre 2025

State per entrare nelle grazie di Mercurio, nonché di Venere, Marte e di tutti i pianeti lenti. Prossimamente, nessuna stella si porrà contro di voi.

Oroscopo novembre 2025 Cancro

Oroscopo del mese di novembre 2025 per il segno Cancro🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

L'area zodiacale del Cancro è governata dalla Luna, che conferisce ai nati sotto questo segno una grande intuizione, permettendovi di prendere decisioni basate sul vostro istinto. La famiglia e la casa sono di fondamentale importanza per voi, poiché tendete ad essere molto protettivi e affettuosi con i vostri cari. A volte siete timidi o riservati, soprattutto in situazioni nuove o con persone che non conoscete bene. Tendete ad aggrapparvi al passato e a ricordare con affetto momenti ed esperienze. Ebbene, se siete in cerca di nuovi sviluppi, ma finora non avete avuto molta fortuna, qui troverete le risposte ai vostri problemi.

Amore: Avete un forte desiderio di felicità, e questo è certamente comprensibile, ma se non siete disposti a lavorare su voi stessi per rendere più fluida la comunicazione con il partner, dovrete accontentarvi di molto meno, perché nulla che possa essere gratificante è così semplice da raggiungere. Impegnatevi a gioire di ciò che avete e a rendere la vita un po' più piacevole a chi vi circonda. Grazie ai favorevoli influssi di Mercurio, a novembre sarete più comunicativi del solito e questo vi consentirà di comprendere meglio la persona che avete accanto. Entrambi sarete in grado di capirvi reciprocamente. I cancretti dal cuore libero nei prossimi giorni saranno il bersaglio preferito da Cupido che in più occasioni cercherà di centrarvi con le sue frecce magiche. Perciò, quando meno ve lo aspettate, ci sarà l'inizio di un corteggiamento molto serrato che finirà col farvi vivere un'avventura esclusiva e fantastica.

Lavoro: Malgrado Saturno non sia del tutto bendisposto verso il cielo del Cancro, le prossime quattro settimane potranno lo stesso essere molto impegnative per quanto riguarda la vostra attività lavorativa. Si prospettano cambiamenti alquanto favorevoli sebbene alcune incertezze potrebbero sopraggiungere e causarvi fastidiosi contrattempi. In ogni caso, questo novembre sarà un momento importante per stabilire quali sono le vostre priorità. Intanto, il Sole vi invoglierà a essere ottimisti, anche Mercurio porterà le opportunità per un miglioramento sul lavoro. Come se non bastasse, con Marte in armonia verso il vostro segno, le vostre idee e i progetti potranno essere maggiormente apprezzati. Sarete molto efficaci nelle risposte e saprete come fare per ottenere buoni risultati. A novembre raccoglierete i frutti di ciò che avete pazientemente seminato nell'ultimo semestre.

Salute: Le energie del Cancro sono in forte crescita, e anche l'ottimismo. Venere presto porterà dei piccoli eventi felici nella vostra vita. Niente di brutto vi potrà accadere, basta che non eccediate con i cibi e le bevande. Se siete appassionati di ginnastica, potrete scaricare le vostre energie negative iscrivendovi a una palestra. Scoprirete i benefici che vi consentiranno di raggiungere un'ottima condizione fisica. Il vostro umore migliorerà e così anche lo stato fisico.

Fortuna: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 2, lunedì 10 e sabato 29 novembre 2025.

