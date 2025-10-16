Oroscopo novembre 2025 Bilancia

Oroscopo del mese di novembre 2025 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

Continuate a leggere e scoprirete che cosa hanno in serbo le stelle di novembre per il segno della Bilancia. In ogni caso, state tranquilli perché tutto andrà a meraviglia. Soprattutto, non vi sentirete più soli, poiché un grande cambiamento è in arrivo per voi. Venere transiterà in armonia al vostro segno e vi aiuterà a realizzare i vostri desideri. Saprete come trarre vantaggio da ogni situazione che si presenta. Potrete viaggiare, incontrare nuove persone, amare l'universo intero. Allontanatevi da tutto ciò che smorza le vostre speranze e capirete che nulla è impossibile.Se state vivendo con incertezza la vostra vita affettiva, per voi innamorati Bilancia è prevista una ritrovata felicità assieme alla vostra dolce metà. Molto presto vi troverete sotto gli influssi di Venere, il vostro pianeta governatore, in transito armonico alla vostra costellazione e sarà dichiaratamente favorevole con voi. Perciò, nel caso in cui il legame con la persona a voi cara stia attraversando un periodo di tensione, il pianeta del fascino e della bellezza, saprà farvi raccogliere i cocci e ricostruire la vostra relazione in una chiave più tenera e romantica. Dovrete solamente prestare un poco di attenzione, perché in qualche caso gli influssi venusiani potrebbero indurre le vostre attenzioni verso qualcuno che non è il vostro partner regolare. Per quanto riguarda i bilancini che hanno il cuore ancora libero, il vostro oroscopo promette un incontro casuale che vi farà vivere nuove emozioni. Avrete la possibilità di accumulare straordinarie avventure prima di impegnarvi in una relazione più seria.La strada del successo sta per aprirsi davanti a voi con eccellenti prospettive di carriera. Secondo le previsioni astrologiche, tutto dovrebbe proseguire nel migliore dei modi. Infatti, grazie all'avvicinamento di Marte che sta transitando in un segno amico alla vostra area zodiacale, potrete disporre di una buona dose di energia positiva. Oltre a questo favorevole quadro astrale, potrete contare anche sulla protezione di Giove bendisposto con il vostro segno. l pianeta della prosperità vi incoraggerà ad agire, ma dovete riflettere prima di prendere decisioni importanti. Fate attenzione a chi pensa solo al proprio tornaconto. Allontanatevi da una persona che in questo momento vi sta bloccando. Pensate a voi prima di tutto. Seguite le vostre convinzioni e non passerete inosservati.Vi trovate sotto i raggi benefici di molti pianeti, quindi, potete essere certi che sarete in buona forma fisica per diverse settimane. Farete bene a ricordare, però, che a volte il cielo rende i suoi protetti troppo ottimisti e ciò può dare origine a impazienza e iperattività. Tutto questo potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli sul vostro benessere. Non cercate di essere perfetti, nessuno lo è. Non sovraccaricatevi di lavoro. Se vi sentite tesi, eliminate una o due attività scegliendo di mantenere quelle più importanti.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 10, giovedì 20 e domenica 30 novembre 2025.