Oroscopo novembre 2025 Acquario

Oroscopo del mese di novembre 2025 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

, non perdete la fiducia nella capacità di materializzare i vostri sogni. Per voi dell'Acquario l'inerzia è una barriera costante da abbattere, visto che non esitate a compiere qualunque tipo di sforzo per superarla. Credete fermamente nella capacità dell'uomo di migliorare ciò che è carente, ed è con questa convinzione che entrate nella lotta e avanzate con passo deciso fino al raggiungimento dei vostri obiettivi. È tempo di cominciare a focalizzare la vostra attenzione anche sulla famiglia e gli amici.In genere, la vostra mente vi sostiene nel prendere decisioni assennate, ma quando ci sono di mezzo le faccende di cuore, vi lasciate condizionare dalle emozioni proprio come tutti quanti gli altri. È importante che riflettiate sui vostri sentimenti, e in modo particolare all'inizio di novembre, quando Venere sarà in leggera dissonanza nei confronti della vostra costellazione. Per questo motivo, la prima quindicina del mese può risultare un periodo complicato per voi, soprattutto nel legame con la vostra dolce metà. Siate cauti in queste settimane, perché potreste dare troppa importanza a tutto ciò che dite o pensate e, quindi, potreste avere difficoltà ad ascoltare le opinioni di chi vi sta vicino. Idee rigide e atteggiamenti ostinati vi creeranno problemi. Ammorbiditeli. Se il vostro cuore è ancora o di nuovo libero, dovrete evitare che la fretta vi porti a prendere decisioni che poi potreste rimpiangere. Questo perché il pianeta dell'amore vi creerà qualche complicazione a livello emotivo.È in arrivo una fase leggermente avversa in cui sarà richiesta un po' di pazienza da parte vostra. Giove non vi sosterrà nelle vostre iniziative, perciò, è probabile che a novembre le difficoltà saranno all'ordine del giorno. Se lavorate in proprio, in questo momento non vi sarà tanto facile concludere buoni affari o stringere accordi convenienti. Nel caso in cui lavorate alle dipendenze di terzi, fareste bene ad astenervi dal chiedere miglioramenti. Alla fine del mese, la Luna crescente vi porterà buone notizie. Tutto si normalizzerà e con una certa cautela potrete iniziare a fare nuovi piani. Concentrate tutte le vostre forze sulla loro realizzazione. Maggiore sarà il vostro grado di impegno, più numerose saranno le possibilità di evitare risultati sfavorevoli.Il novilunio dopo la terza settimana di novembre vi darà la forza di cui avete bisogno. Nel frattempo, la comparsa di ostacoli in alcune aree della vostra vita potrebbe alterare il vostro sistema nervoso. Voi nati sotto il segno dell'Acquario avete una forte propensione a somatizzare le complicazioni. Perciò, rilassatevi e armatevi di pazienza, altrimenti finirete per pagarne le conseguenze. La pratica di un'attività fisica, o di qualche occupazione artistica, potrà servire a neutralizzare questi effetti negativi.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 8, domenica 23 e venerdì 28 novembre 2025.