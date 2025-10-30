Le anatre starnazzano, le aquile volano

30 ottobre 2025

Se ti alzi la mattina pensando di avere una brutta giornata, difficilmente rimarrai deluso. Migliora te stesso. Sii un'aquila. Non un'anatra.

Le anatre starnazzano, le aquile volano Ero in coda all'area di sosta all'aeroporto di Capodichino, in attesa di un taxi, quando si è fermata una macchina, la prima cosa che ho notato è stata che era splendente. Elegantemente vestito con camicia bianca, cravatta nera e pantaloni neri appena stirati, il tassista è sceso dall'auto, ha girato intorno e mi ha aperto la portiera posteriore.

Non appena mi sono seduto nel Taxi, sono stato colto di sorpresa leggendo una targhetta, messa di lato, che diceva così: "Sono Ciro, il vostro autista. Cerco di portare i miei clienti a destinazione nel modo più rapido, sicuro ed economico possibile, in un ambiente amichevole".

Sono rimasto davvero di stucco. Soprattutto quando ho notato che l'interno della cabina era pulito in modo impeccabile, così come all'esterno. Mentre si metteva al volante, Ciro mi ha chiesto: "Volete una tazza di caffè? Ho un thermos di caffè normale e uno di decaffeinato".

Ho risposto con tono scherzoso: "No, grazie. Preferirei una bibita fresca".
Sorridendo, Ciro ha così replicato: "Nessun problema. Ho una borsa frigo qui davanti con bibite normali e senza zucchero, acqua naturale e frizzante, aranciata e succhi di frutta".
Quasi balbettando, ho risposto: "Prendo un succo d'arancia".

Porgendomi la lattina, Ciro ha poi detto: "Se volete qualcosa da leggere, ho la Gazzetta sportiva, il Corriere di Napoli e il Mattino di oggi".
Non appena siamo partiti, Ciro mi ha porto un biglietto, dicendo: "Se vi va di ascoltare la radio, queste sono le stazioni che ricevo e la musica che trasmettono".

Come se non bastasse, Ciro mi ha detto che aveva acceso l'aria condizionata e mi ha chiesto se la temperatura era confortevole. Quindi, mi ha consigliato il percorso migliore per raggiungere la mia destinazione a quell'ora del giorno. Mi ha anche detto che mi avrebbe fatto volentieri da Cicerone, raccontandomi alcune delle attrazioni incontrate durante il tragitto, oppure, se preferivo, di lasciarmi con le mie considerazioni.

"Dimmi, Ciro", gli ho chiesto stupito: "Hai sempre servito i tuoi clienti in questo modo?"

Ciro mi ha guardato dallo specchietto retrovisore e, sorridendo: "No, non sempre. In verità, è successo solo negli ultimi tempi. Nei miei primi anni da tassista, ho passato la maggior parte del tempo a lamentarmi come fanno tutti i miei colleghi. Poi un giorno ho sentito parlare del potere di scelta".

Continuando: "Il potere di scelta è che puoi essere un'anatra o un'aquila. Le anatre starnazzano e si lamentano. Le aquile volano sopra le nuvole. Mi lamentavo e gracchiavo sempre, così ho deciso di cambiare atteggiamento e diventare un'aquila. Ho apportato alcune modifiche alla mia vita, un po' alla volta, sempre di più".

"Immagino che ne sia valsa la pena", ho detto.

"Certamente", mi ha risposto Ciro. "Nel mio primo anno da aquila, il mio reddito è raddoppiato. Quest'anno probabilmente lo quadruplicherò. I miei clienti mi chiamano sul cellulare per fissare appuntamenti o mi lasciano un messaggio o un WhatsApp".

Ciro ha fatto una scelta coraggiosa. Ha deciso di smettere di starnazzare come un'anatra e di iniziare a librarsi nel cielo come fanno le aquile.

