La volpe e il coccodrillo

Esopo

dal titolo "" fa parte della raccolta di favole checreò basandosi sulla tradizione orale. L'autore greco, vissuto nel VI secolo a.C., raccolse un vero patrimonio di storie e leggende popolari e diede a ognuna di esse un significato attraverso la sua morale. C'è da aggiungere che le favole sono racconti molto semplici e veloci da leggere, poiché composte da poche parole ma sufficienti per trasmettere un messaggio importante su cui meditare.la volpe e il coccodrillo si incontrarono lungo la riva di un fiume. I due si salutarono e iniziarono una conversazione che, dopo un po', si trasformò in un'accesa discussione concentrata sulla nobiltà dei loro antenati.cominciò a raccontare con una certa enfasi la lunga e illustre storia, tramandata di generazione in generazione, della sua nobile famiglia. Parlò di antenati talmente venerati che, a suo dire, erano stati scelti come "i" nell'antica Grecia, cioè, supervisori dello sport e dell'educazione ginnica dei giovani nelle città e in tutti i paesi ellenici., notoriamente astuta, ascoltava toccandosi con la mano l'orecchio, indicando, così, una mancanza di interesse per la conversazione, o persino una riluttanza ad ascoltare ciò che il coccodrillo diceva.il coccodrillo terminò il suo magniloquente discorso, la volpe non riuscì a trattenere un sorriso furbo e malizioso.",con tono arguto e sarcastico. ""., colpito nel suo tentativo di declamare l'importanza della sua discendenza, non ebbe altra scelta che chiudere la sua grande bocca e rassegnarsi di fronte alla superiore intelligenza della volpe.Il tentativo del coccodrillo di elevare i suoi avi oltre la realtà, diventa oggetto di scherno. Con questa sua favola, Esopo ha voluto metterci in guardia dai rischi che si corrono nell'esagerare o inventare storie su noi stessi, poiché tali esagerazioni possono esporci al ridicolo.La risposta della volpe ci fa capire quanto l'intelligenza e l'astuzia possano il più delle volte disarmare l'arroganza e la presunzione.