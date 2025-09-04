Quattro strategie che ti aiutano a perdere peso

Sono disposto a cambiare le mie abitudini alimentari?

Mi lascio distrarre facilmente da stimoli esterni?

Mangio di più se sono teso e spossato sia fisicamente sia psicologicamente?

Riuscirò a mantenere una dieta sana nel tempo?

Saprò evitare i cibi ricchi di zuccheri e mangiare, senza eccedere, frutta, verdura e cereali?

Sono pronto a cambiare le mie abitudini di attività fisica?

, alcune piuttosto drastiche, con programmi di dimagrimento veloce, ma si sentono così tante lagnanze che è difficile sapere a cosa credere veramente. Tuttavia, il modo migliore per perdere peso, e mantenerlo, è apportare delle modifiche al proprio stile di vita. Cambiamenti salutari che includano una dieta equilibrata, combinata a un'attività fisica giornaliera.che alcunepossono essere addirittura nocive e non forniscono tutti i nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno. Inoltre, perdere più di due chili a settimana per diverse settimane, può essere rischioso per il proprio benessere. Lo stesso dicasi per una dieta con poche calorie al giorno per un lungo periodo, giacché può portare a problemi cardiaci.le informazioni che seguono possono aiutarti ad apportare cambiamenti salutari nella tua vita quotidiana.e hai domande a cui non hai trovato risposta qui, parlane con il tuo medico di fiducia. Un nutrizionista o un dietologo possono darti consigli su come seguire la tuacon un piano alimentare sano, o su come perdere peso in modo sicuro e mantenerlo.1.Dimagrire richiede tempo e impegno. Perciò, assicurati di essere pronto a mangiare pulito e a fare più attività fisica. Poniti le seguenti domande:2.Per cominciare nel modo migliore, stabilisci il tuo obiettivo di peso a lungo termine. Perdere una piccola parte del proprio peso significa iniziare col piede giusto. Questo perché le persone che perdono peso velocemente hanno più probabilità di recuperarlo rispetto a chi lo perde lentamente. Inoltre, perdere peso lentamente riduce il rischio di malattie cardiache e diabete. In ogni caso, il consiglio è quello di perdere non più di 2 kg a settimana. Per farlo, dovrai bruciare circa 700 calorie in più rispetto a quante ne assumi ogni giorno.3.La motivazione è la forza trainante che ci spinge a fare cambiamenti importanti nella nostra vita. Nell'ottica del sovrappeso e dell'obesità, la motivazione può fare la differenza tra il successo e il fallimento del risultato della dieta. Quindi, se vuoi dimagrire, nessun altro all'infuori di te può farti perdere peso. Fai una lista dei motivi per cui perdere peso è importante per te. Questo elenco può mantenerti motivato e concentrato. Pensa ai tuoi obiettivi nei giorni in cui non hai molta voglia di mangiare sano o di fare attività fisica. Questo farà crescere in te il desiderio di raggiungere ciò che desideri veramente nella vita, facendoti seguire con ritrovato scrupolo il tuo piano di dimagrimento.4.Per perdere peso è fondamentale ridurre l'apporto calorico totale di cibi e bevande. Mangiare sano per perdere peso significa adottare una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre, riducendo cibi trasformati, zuccheri aggiunti e grassi saturi. È fondamentale mantenere un certo equilibrio e gustare cibi nutrienti che diano un senso di sazietà. Questo non vuol dire che i pasti non possano essere gustosi e facili da preparare. In ogni caso, è meglio consumare cibi freschi, perché sono più nutrienti di quelli trasformati (). Presta attenzione quando mangi. Concentrati su ogni boccone. Questo ti aiuterà a gustare i sapori e a capire quando sei sazio.: Cerca di non guardare la TV o lo schermo del tuo cellulare mentre consumi i pasti, perché con molta probabilità sarai stimolato a mangiare molto di più senza nemmeno rendertene conto.