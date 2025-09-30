La leggenda della fatina dei denti

La fatina dei denti è la protagonista di una leggenda popolare che durante la notte raccoglie i denti da latte persi dai bambini, lasciandoli un dono.
C'era una volta in un regno al di sopra delle nuvole, una piccola fata che viveva con le sue due sorelle più grandi e la loro madre che tutti conoscevano come la Principessa delle Fate. Un giorno, mamma fata radunò le sue tre figlie e chiese loro come avrebbero usato i loro potenti poteri magici.
La fata più grande disse che avrebbe sistemato le stelle nel cielo e fatto girare tutti i pianeti attorno al sole. La sorella mezzana disse che avrebbe fatto in modo che non ci fossero più persone sole sulla terra e che l'amore avrebbe unito tutti i cuori. Tutti erano in attesa che la più piccola dicesse cosa avrebbe fatto, ma lei rimase in silenzio. Dopo un po', visto che la figlia non aveva idea di come utilizzare la sua magia, la Principessa delle Fate disse:
"So io come puoi usare i tuoi poteri. Volerai sopra le case degli umani, dove ci sono i bambini, vegliando su di loro. E quando perderanno i loro denti da latte, li prenderai e li conserverai trasformandoli in stelle nel cielo, custodendo, così, la loro infanzia per sempre. Al loro posto lascerai dei regali, così che i bimbi possano avere in te un'amica molto speciale. Per loro tu sarai la Fatina dei denti".
Questa di seguito è la storia di fantasia che racconta dell'incontro di una bambina con la fatina dei denti.
Una mattina come tante, la piccola Anna si stava lavando i denti quando sentì uno dei suoi dentini tremare. Non riusciva a credere a ciò che le stava accadendo. Corse veloce da sua madre, gridando: "Mamma, mamma, mi trema un dente!"
La sua mamma non era per nulla preoccupata, anzi, sorrideva. Con dolcezza spiegò ad Anna che i suoi dentini erano quelli da latte e che crescendo, uno alla volta sarebbero caduti tutti per essere sostituiti da denti più forti e durevoli.
Dopo pochi giorni, il dente cominciò a dondolare sempre di più. La madre ebbe timore che Anna potesse ingoiarlo accidentalmente. Pertanto, decise di estrarlo. Ma Anna si spaventò e indietreggiò, poiché era terrorizzata al pensiero di perdere il dente. A quel punto, per convincerla a togliersi il dente, sua madre le disse: "Mi dispiace che tu non mi permetta di estrarti il dente, perché perderai il regalo che la fatina dei denti ti porterà in cambio del tuo dentino da latte".
Siccome ad Anna piacevano i regali, chiese alla madre: "Chi è questa fatina dei denti? E perché porta regali?"
La madre le spiegò: "La fatina dei denti è una personcina che porta un regalo ai bambini ogni volta che perdono un loro dente da latte. Però, bisogna mettere quel dentino sotto il cuscino la sera, prima di andare a dormire. La fata arriva di notte, prende il dentino e lascia un regalo al suo posto".
Sentendo le parole della madre, la piccola si convinse a farsi estrarre il dente. Quando lo ebbe nelle mani lo lavò accuratamente e quella sera, prima di andare a dormire, mise il dente in una scatola, e la infilò sotto al cuscino. Era troppo agitata per dormire. Tuttavia, si ricordò che sua madre le aveva detto che la fatina dei denti non sarebbe arrivata finché lei non si fosse addormentata. Così, lentamente, si addormentò.
La mattina successiva, quando Anna si svegliò, non riuscì quasi a contenere la gioia. La prima cosa che fece fu di infilare la mano sotto il cuscino e controllare la scatola dove aveva messo dentro il suo dentino. Fu sorpresa di vedere che il suo ossicino era sparito e al suo posto c'era un piccolo ditale d'argento.
Anna corse subito dalla mamma, stringendo tra le mani il suo nuovo regalo, dicendo: "La fatina dei denti è venuta a trovarmi in camera mia questa notte, e guarda cosa mi ha portato." Sua madre disse che il ditale era bellissimo. Il viso di Anna si illuminò, poi disse ancora: "Vorrei che mi cadessero anche gli altri dentini, così riceverei nuovi regali". La madre le rispose: "Beh, devi essere paziente, perché col tempo, cadranno tutti".
Ma la pazienza non era una delle migliori virtù di Anna. Improvvisamente, le venne un'idea. Quella sera andò nella camera del nonno mentre dormiva e prese la dentiera dalla ciotola dove il vecchio la conservava. Era molto felice, perché c'erano molti denti e quindi era sicura che avrebbe ricevuto molti doni dalla fatina dei denti.
Pose in una scatola la protesi dentale del nonno e dopo averla messa sotto al cuscino, si addormentò. La mattina dopo, quando si svegliò, rimase delusa nel vedere che non c'erano regali sotto al cuscino. Quella mattina tutti cercavano i denti del nonno. Anna si sentì in colpa e scoppiò in lacrime. Sentendo che piangeva, sua madre corse nella sua stanza e le chiese cosa fosse successo.
Anna prese la scatola, la diede alla madre e le raccontò tutta la storia, scusandosi per ciò che aveva fatto. La madre non la punì, anzi, cominciò a ridere. Poi, ripreso compostezza, le disse che la fatina dei denti non era arrivata perché i denti del nonno erano finti.
Suo nonno fu così felice di aver ritrovato la sua dentiera che fece un regalo speciale alla sua nipotina. Il vecchio le regalò un carillon. Anna fu entusiasta del regalo.
