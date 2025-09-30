La leggenda della fatina dei denti

in un regno al di sopra delle nuvole, una piccola fata che viveva con le sue due sorelle più grandi e la loro madre che tutti conoscevano come la. Un giorno, mamma fata radunò le sue tre figlie e chiese loro come avrebbero usato i loro potenti poteri magici.disse che avrebbe sistemato le stelle nel cielo e fatto girare tutti i pianeti attorno al sole. La sorella mezzana disse che avrebbe fatto in modo che non ci fossero più persone sole sulla terra e che l'amore avrebbe unito tutti i cuori. Tutti erano in attesa che la più piccola dicesse cosa avrebbe fatto, ma lei rimase in silenzio. Dopo un po', visto che la figlia non aveva idea di come utilizzare la sua magia, la Principessa delle Fate disse:".è la storia di fantasia che racconta dell'incontro di una bambina con la fatina dei denti., la piccolasi stava lavando i denti quando sentì uno dei suoi dentini tremare. Non riusciva a credere a ciò che le stava accadendo. Corse veloce da sua madre, gridando: ", anzi, sorrideva. Con dolcezza spiegò ad Anna che i suoi dentini erano quelli da latte e che crescendo, uno alla volta sarebbero caduti tutti per essere sostituiti da denti più forti e durevoli., il dente cominciò a dondolare sempre di più. La madre ebbe timore che Anna potesse ingoiarlo accidentalmente. Pertanto, decise di estrarlo. Ma Anna si spaventò e indietreggiò, poiché era terrorizzata al pensiero di perdere il dente. A quel punto, per convincerla a togliersi il dente, sua madre le disse: ""., chiese alla madre: ": ""., la piccola si convinse a farsi estrarre il dente. Quando lo ebbe nelle mani lo lavò accuratamente e quella sera, prima di andare a dormire, mise il dente in una scatola, e la infilò sotto al cuscino. Era troppo agitata per dormire. Tuttavia, si ricordò che sua madre le aveva detto che la fatina dei denti non sarebbe arrivata finché lei non si fosse addormentata. Così, lentamente, si addormentò., quando Anna si svegliò, non riuscì quasi a contenere la gioia. La prima cosa che fece fu di infilare la mano sotto il cuscino e controllare la scatola dove aveva messo dentro il suo dentino. Fu sorpresa di vedere che il suo ossicino era sparito e al suo posto c'era un piccolo ditale d'argento., stringendo tra le mani il suo nuovo regalo, dicendo: "." Sua madre disse che il ditale era bellissimo. Il viso di Anna si illuminò, poi disse ancora: "". La madre le rispose: "".. Improvvisamente, le venne un'idea. Quella sera andò nella camera del nonno mentre dormiva e prese la dentiera dalla ciotola dove il vecchio la conservava. Era molto felice, perché c'erano molti denti e quindi era sicura che avrebbe ricevuto molti doni dalla fatina dei denti.in una scatola la protesi dentale del nonno e dopo averla messa sotto al cuscino, si addormentò. La mattina dopo, quando si svegliò, rimase delusa nel vedere che non c'erano regali sotto al cuscino. Quella mattina tutti cercavano i denti del nonno. Anna si sentì in colpa e scoppiò in lacrime. Sentendo che piangeva, sua madre corse nella sua stanza e le chiese cosa fosse successo., la diede alla madre e le raccontò tutta la storia, scusandosi per ciò che aveva fatto. La madre non la punì, anzi, cominciò a ridere. Poi, ripreso compostezza, le disse che la fatina dei denti non era arrivata perché i denti del nonno erano finti.fu così felice di aver ritrovato la sua dentiera che fece un regalo speciale alla sua nipotina. Il vecchio le regalò un carillon. Anna fu entusiasta del regalo.